Juan Bautista Mahiques asumió formalmente como nuevo ministro de Justicia

El Presidente le tomó juramento al flamante funcionario, quien se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.

Hoy 12:48

El ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques asumió este jueves como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. 

Mahiques prestó juramento ante el presidente Javier Milei, en un breve acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada y ante la plana mayor del Gobierno libertario. El ex funcionario judicial será secundado en la cartera por Santiago Viola, lugar que correspondía a Sebastián Amerio.

Amerio, un funcionario de excelentes vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo, se enteró ayer en vivo de su salida del cargo.

Cercanos a Mahiques señalaron que el verdadero nexo entre la administración libertaria y el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires fue Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados.

