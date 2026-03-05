Courtney Love reaviva los rumores de una reunión de Hole

Un video publicado en redes sociales por la cantante volvió a alimentar las especulaciones sobre el posible regreso de la banda que marcó el rock alternativo de los años noventa.

Hoy 07:51

Courtney Love volvió a encender las especulaciones sobre una posible reunión de Hole después de publicar un video en su cuenta de Instagram en el que aparece la bajista Melissa Auf der Maur posando con un vestido largo, mientras de fondo suena "Malibu", uno de los temas más exitosos de la banda.

El clip fue compartido por la artista el martes 3 de marzo, junto a un mensaje que reforzó los rumores sobre una posible reunión con gira incluida del grupo. "¿Les contamos a los chicos sobre la gira?", escribió Love al pie de la publicación. Auf der Maur respondió en los comentarios: "Todo empieza con amor eterno".

Un regreso insinuado durante años

La formación clásica de Hole permanece inactiva desde el 2002, aunque el grupo volvió de forma breve entre 2009 y 2012 con una alineación ligeramente diferente. Desde entonces, Love jugueteó en varias ocasiones con la posibilidad de una reunión.

En los últimos años, Love y Auf der Maur volvieron a mostrarse cercanas. En 2024 trabajaron juntas en un estudio de grabación por primera vez en más de dos décadas y participaron en una versión de "Song to the Siren", de Tim Buckley, para la artista 070 Shake. Ese mismo año, durante una presentación sorpresa junto a Billie Joe Armstrong de Green Day en Londres, Love declaró ante el público: "Más adelante… volveré con Hole".

Sin embargo, en el camino también hubo declaraciones contradictorias por parte de la cantante. En 2019, afirmó al diario The Guardian que existían conversaciones al respecto, y en 2020 reveló a NME haber tenido "un buen ensayo" con Auf der Maur y la baterista Patty Schemel. No obstante, en 2021 descartó públicamente cualquier anuncio inminente de regreso en una entrevista con Vogue: "Una reunión formal de Hole definitivamente no va a ocurrir. Tienen que superarlo", declaró en aquella ocasión.

El video publicado esta semana es considerado por seguidores y medios especializados como la señal más clara hasta el momento de que algo podría estar en marcha. Por el momento, ni Love ni Auf der Maur confirmaron el regreso oficial de la banda.