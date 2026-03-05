El Banco Central difunde hoy el Relevamiento de Expectativas de Mercado de febrero

Se trata de las proyecciones sobre la inflación y el tipo de cambio, entre otros factores de la economía.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundirá este jueves el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a febrero, con las proyecciones de los analistas sobre la inflación, el tipo de cambio y otros indicadores macroeconómicos.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el informe se produce en base a proyecciones del BCRA, y es generado a partir de una encuesta realizada a personas especializadas, del país y del extranjero: 45 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

Se realiza los últimos 3 días hábiles de cada mes sobre las expectativas de los precios minoristas, la tasa de interés y el tipo de cambio nominal.

Además, se pronostica el nivel de actividad económica, el resultado primario del sector público nacional no financiero, la tasa de desocupación abierta, las exportaciones de bienes (FOB) y las importaciones de bienes (CIF).

Qué proyectó el último REM

El último informe, correspondiente a enero, había pronosticado una inflación de 2,4%, un aumento de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) contra el REM previo, y una inflación núcleo también del 2,4% (+0,3 p.p.).

Finalmente, el IPC del primer mes se aceleró al 2,9% según el INDEC y alcanzó el quinto mes en alza.