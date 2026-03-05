Crece la tensión mundial: la OTAN dice que Irán “esta cerca” de ser una amenaza para Europa

Así lo dijo el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. Expresó su apoyo a Donald Trump por eliminar las capacidades nucleares y de misiles de Teherán.

Hoy 09:15

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró a Reuters este jueves que Irán está "cerca" de convertirse en una amenaza para Europa y expresó su apoyo a Donald Trump por eliminar las capacidades nucleares y de misiles de Teherán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El jefe de la OTAN afirmó en una entrevista con la agencia que era importante asegurarse de que Irán ya no representara una amenaza.

Las declaraciones de Rutte siguen a dos incidentes que acercaron a la Unión Europea y la propia OTAN a la guerra que Israel y Estados Unidos desataron contra Irán, el sábado pasado y que se ha extendido por toda la región.

Chipre y Turquía

Uno fue el ataque con drones iraníes a una base militar británica en Chipre. Esta isla es parte de la Unión Europea. Francia, Gran Bretaña y Grecia movilizaron fragatas, cazas, helicópteros y hasta un portaaviones para protegerla.

El otro fue, el supuesto ataque el miércoles con un misil iraní a suelo turco. El proyectil fue, un misil balístico. fue interceptado por la OTAN.

En su diálogo con Reuters, Rutte dijo: “Sabemos que Irán estuvo cerca de hacerse con núcleos capacitados lo que representaría una amenaza no solo para Oriente Medio y, por supuesto, para Israel sino también para Europa”.

Añadió que la guerra con Irán se encontraba aún en sus primeras etapas y que “será difícil evaluar con exactitud su desenlace en las próximas semanas”.

“Existe un amplio reconocimiento en el que, al mismo tiempo, se nos asegura que, en el futuro, Irán no puede representar una amenaza mortal para nuestros vecinos, para Israel, para el Oriente Medio y para Europa, ni tampoco, en medio de nuestras actividades terroristas, exportación de crímenes y terrorismo, básicamente entra el mundo”, dijo Rutte.

En su entrevista con Reuters, Rutte también celebró el discurso del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la disuasión nuclear y dijo que "hay otra conversación dentro de la OTAN que es necesaria", y es una complejidad para enemigos como Rusia.

"Sin embargo, y todos estamos de acuerdo en esto, la garantía suprema de nuestro estilo de vida, el hecho de que tengamos libres medios de comunicación, libre acceso, elecciones, nuestro estilo de vida, recuperado tras gran parte de la Segunda Guerra Mundial, son las armas nucleares de Estados Unidos, y eso es clave", aseguró.

"Estoy totalmente de acuerdo en que Estados Unidos está completamente comprometido con la OTAN, no solo porque existe una razón histórica para involucrarse tanto en la seguridad europea, sino también porque para mantener la seguridad, el territorio continental de Estados Unidos requiere seguridad atlántica, seguridad europea y seguridad ártica", agregó..

Rutte, también elogió a Trump por sus acciones para fortalecer la alianza.