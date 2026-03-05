Putin advierte que Rusia podría cortar el suministro de gas a Europa

El presidente ruso sostuvo que el país analiza redirigir sus exportaciones a otros mercados ante las restricciones que impulsa la Unión Europea.

Hoy 09:17

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió que su país podría dejar de suministrar gas natural a los países de la Unión Europea (UE) antes de lo previsto, en medio de las restricciones que el bloque europeo planea imponer a las importaciones de energía rusa.

En una entrevista, el mandatario señaló que los países de la UE “planean introducir nuevas restricciones a la compra de gas ruso en el plazo de un mes y, en el plazo de un año, endurecerlas hasta llegar a una prohibición total”.

En ese contexto, Putin sostuvo que Rusia evalúa redirigir sus exportaciones hacia otros mercados, lo que podría implicar un corte anticipado del suministro al continente europeo. “Ahora se están abriendo otros mercados. Tal vez sería más rentable para nosotros detener ya mismo los suministros al mercado europeo y consolidarnos en nuevas direcciones de exportación”, afirmó.

El líder ruso aclaró que “no hay ningún trasfondo político en esto” y remarcó que se trata solo de “reflexiones en voz alta”, por lo que no existe una decisión tomada hasta el momento.

Según consignó la agencia Xinhua, en enero el Consejo de la Unión Europea aprobó una prohibición a las importaciones de gas ruso tanto por gasoducto como de gas natural licuado (GNL).

La medida establece que la prohibición total para el GNL entrará en vigor en enero de 2027, mientras que el gas transportado por gasoducto quedará restringido desde el otoño de ese mismo año.

De acuerdo con datos del bloque europeo, Rusia representó alrededor del 13% de las importaciones totales de gas de la UE en 2025, considerando tanto el gas por gasoducto como el gas natural licuado.