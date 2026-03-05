El Comité de Emergencias Municipal de La Banda se mantiene activo ante las lluvias registradas

El intendente Roger Nediani encabezó el operativo preventivo tras las precipitaciones registradas durante la madrugada. Distintas áreas trabajan de forma coordinada para asistir a los vecinos.

Hoy 10:16

Ante las precipitaciones registradas desde la madrugada de este jueves en la ciudad de La Banda, el intendente, Ing. Roger Nediani, encabezó el accionar del Comité de Emergencias Municipal, que se mantiene en estado de monitoreo y trabajo preventivo para dar respuesta a cualquier eventualidad que pudiera surgir a raíz de las condiciones climáticas.

Desde las primeras horas del día, las distintas áreas operativas del municipio se encuentran interviniendo de manera coordinada, realizando tareas de seguimiento de la situación climática, control de desagües, monitoreo de calles y asistencia preventiva en distintos sectores de la ciudad.

En este marco, personal de Servicios Públicos, Obras Públicas, Desarrollo Social, Tránsito y demás dependencias municipales mantienen un operativo activo en territorio, evaluando permanentemente el comportamiento de las lluvias y el estado de la infraestructura urbana, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos.

Asimismo, desde la Estación Meteorológica Municipal se informó que durante la mañana de este jueves el tiempo en la ciudad de La Banda se presenta inestable y húmedo, con lluvias débiles durante las primeras horas del día. Se registró una temperatura de 25,4 °C, una humedad del 90% y una lluvia acumulada aproximada de 25,2 mm durante la madrugada. Se prevé que estas condiciones inestables continúen durante la mañana, con lluvias intermitentes.

Por otra parte, desde el Municipio bandeño se recomienda a la comunidad circular con precaución y prever posibles demoras debido a calzadas mojadas.