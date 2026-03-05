Advierten sobre el consumo de sustancias en embarazadas y la falta de controles prenatales

El jefe de Neonatología del Hospital Regional se refirió a la problemática tras la decisión de Mendoza de avanzar con testeos obligatorios en maternidades públicas.

Hoy 10:35

El jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Regional, Dr. José Luis Chara, se refirió en diálogo con Radio Panorama a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo, en el marco de la medida adoptada en la provincia de Mendoza, donde se dispusieron testeos en maternidades públicas ante el alto porcentaje de recién nacidos con dosaje positivo en tóxicos.

“El consumo de sustancias en embarazadas, durante el examen se consulta ante una sospecha por su comportamiento, pero generalmente son ellas mismas las que avisan”, explicó el profesional.

Chara señaló que recientemente se creó una oficina comunitaria que realiza seguimiento de las madres y su situación familiar. “Hace poco se ha creado una oficina comunitaria que son los que se encargan de hacer un seguimiento en la mamá y su situación familiar”, indicó.

El especialista advirtió que en algunos casos la problemática se agrava por el contexto social. “Hemos tenido embarazadas que están en situación de calle, se suma a la adicción, lo que agrava más la problemática”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que se trabaja de manera conjunta con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) para abordar estas situaciones.

Asimismo, explicó que en determinadas circunstancias fue necesaria la intervención ante la imposibilidad de cuidado. “Lamentablemente en dos ocasiones con madres en situación de calle y una problemática social que le impedía cuidar del bebé”, detalló.

Finalmente, Chara advirtió que la mayoría de los casos corresponden a embarazos sin controles prenatales. “La mayoría son embarazos sin control por lo que hay que hacer una batería de estudios para determinar la situación clínica de la mamá y el bebé”, concluyó.