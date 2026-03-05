La cartelera de Cine Sunstar se renueva con animación, acción y terror del bueno

Hoppers: Operación Castor, Muerte en Invierno, Operación Sombra y La Novia renuevan la cartelera con propuestas para toda la familia y para los amantes del suspenso y la ciencia ficción. Mirá los avances y elegí tu próxima función.

Hoy 11:09

Jueves lluvioso, una jornada ideal para disfrutar del buen cine, en un nuevo día de estrenos en las salas de Cine Sunstar, donde las pantallas se actualizan con propuestas para todos los gustos y géneros.

En primer lugar llega a las salas la animación Hoppers: Operación Castor, la nueva apuesta de Pixar que combina aventura, humor y un mensaje familiar. A la cartelera también se incorpora el thriller Muerte en Invierno, junto a Operación Sombra, una producción china dirigida por Larry Yang y protagonizada por Jackie Chan, que promete acción y ritmo vertiginoso. Finalmente, completa la oferta La Novia, una propuesta de terror y ciencia ficción estadounidense dirigida, escrita y coproducida por Maggie Gyllenhaal, con Penélope Cruz al frente del elenco.

Hoppers: Operación Castor. ¿Y si pudieras hablar con los animales y entender lo que dicen? En la nueva película original de Disney y Pixar “Hoppers”, unos científicos han descubierto cómo hacer “saltar” la conciencia humana al interior de sofisticados robots en forma de animales, lo que permite que las personas se comuniquen con los animales como animales. Esta aventura nos presenta a Mabel, una amante de los animales que aprovecha una oportunidad para usar la tecnología y descubre misterios del mundo animal que van mucho más allá de lo que podía imaginar.

Muerte en invierno. Una mujer que viaja sola por el norte nevado de Minnesota interrumpe el secuestro de una adolescente. A horas del pueblo más cercano y sin cobertura telefónica, se da cuenta de que es la única esperanza de la chica.

Operación Sombra. Un grupo de prodigios criminales desaparece con miles de millones de dólares, evadiendo su captura burlando el formidable sistema de vigilancia "Sky Eye". Desesperada y superada en estrategia, la policía de Macao recurre a la ayuda de una leyenda: Wong Tak-Chung, un experto en rastreo retirado. Este mentoriza al agente novato He Qiuguo y reconstruye una unidad de vigilancia de élite. Su misión: rastrear al escurridizo "Rey Lobo", el cerebro detrás del atraco. A medida que la policía se acerca, los ladrones preparan su propia trampa. Las mentes chocan, las lealtades se ponen a prueba, y el juego del gato y el ratón definitivo está a punto de comenzar.