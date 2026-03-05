El Comité de Emergencias de la Municipalidad de la Capital continúa con trabajos intensivos tras el temporal

Las áreas operativas municipales intervinieron en calles, desagües y espacios públicos luego de que las lluvias superaran los 50 milímetros en pocas horas. El organismo se mantiene en alerta ante la continuidad del mal tiempo.

Hoy 10:55

Ante las intensas precipitaciones registradas, que superaron los 50 milímetros en un corto período de tiempo, el Comité de Emergencias de la Capital llevó adelante un operativo de despeje y asistencia articulado por diversas áreas operativas del municipio.

Las tareas se concentraron en el canal de la avenida Aguirre y en las bocas de tormenta de numerosos barrios, donde se retiraron residuos y otros elementos con el objetivo de evitar anegamientos y obstrucciones en el sistema de drenaje.

Además, personal municipal procedió al levantamiento de ramas caídas en la vía pública en distintos sectores de la ciudad, a fin de garantizar la circulación segura de vehículos y peatones.

El Comité de Emergencias, integrado por Defensa Civil, Obras Públicas, Servicios Urbanos, Tránsito y Parques y Paseos, se mantendrá activo y en estado de alerta ante la continuidad del pronóstico inestable.

Asimismo, se recuerda que se encuentra habilitado el teléfono 6007819 de Defensa Civil, disponible para que los vecinos puedan comunicarse ante cualquier emergencia o inconveniente.