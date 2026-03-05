Sumampa: un sticker de alarma permitió recuperar una ventana robada que era ofrecida por WhatsApp

La abertura había sido sustraída de una vivienda en construcción y fue localizada en la ciudad de Los Telares. La investigación continúa para identificar a los presuntos autores del hecho.

Hoy 12:01

Una joven de 24 años denunció la sustracción de una ventana de aluminio blanco de 110 por 150 centímetros desde su vivienda en construcción, ubicada en el barrio Bella Vista de Sumampa. Según consta en la presentación realizada ante la Comisaría N° 33, la abertura tenía como particularidad un sticker identificatorio de la empresa de alarmas ADT, dato que resultó clave para el avance de la investigación.

Tras iniciarse las actuaciones, personal policial detectó que en la ciudad de Los Telares se ofrecía a la venta, a través de estados de WhatsApp, una ventana con características coincidentes, incluido el distintivo de la firma de seguridad.

Con la intervención de la Comisaría N° 39, los efectivos se trasladaron al barrio San Cayetano, donde un hombre de 29 años manifestó que había publicado el producto a pedido de un vecino.

Posteriormente, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 69 años, quien indicó haber adquirido la ventana días antes a dos personas que se movilizaban en una camioneta blanca, por la suma de $230.000. Según su declaración, al no utilizarla decidió ofrecerla para la venta.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Luciana Jacobo, el elemento fue secuestrado, reconocido por la denunciante y restituido a su propietaria. La causa continúa en etapa investigativa con el objetivo de identificar a los presuntos autores materiales del robo.