Kaley Cuoco vuelve a HBO Max con un nuevo drama familiar

La actriz de The Big Bang Theory encabezará el piloto del drama How to Survive Without Me, una producción de HBO Max que también contará con Ray Romano y Joshua Jackson.

Hoy 12:11

La actriz Kaley Cuoco, reconocida por su papel en The Big Bang Theory, fue confirmada como parte del elenco principal del nuevo proyecto de HBO Max titulado How to Survive Without Me. La serie, actualmente en etapa de piloto, también contará con la participación de Ray Romano (El irlandés) y Joshua Jackson.

Cuoco ya trabajó anteriormente con la plataforma en The Flight Attendant, producción que le valió múltiples nominaciones a los Premios Emmy y a los Globos de Oro como Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical. A pesar de su buen desempeño en audiencia, la serie fue cancelada en 2024 tras dos temporadas.

El nuevo drama fue coescrito por Greg Berlanti y Bash Doran. La historia gira en torno a la familia De Angelis, que enfrenta una fuerte crisis tras la muerte de la madre, figura central del hogar. A partir de entonces, el padre y sus hijos deberán seguir un complejo plan de instrucciones dejado por ella antes de morir para intentar mantenerse unidos. La propuesta combina drama y humor negro.

En la ficción, Cuoco interpretará a Kate, la hija mayor, quien heredó el perfeccionismo y la capacidad organizativa de su madre. Joshua Jackson dará vida a su hermano Cooper, mientras que Ray Romano asumirá el rol del padre de la familia.

Por el momento, HBO Max solo ordenó la realización del episodio piloto, por lo que la confirmación de una temporada completa dependerá de la evaluación posterior del proyecto.

Desde la plataforma, Sarah Aubrey, ejecutiva de HBO Max, destacó la elección de la actriz: “Kaley Cuoco es una elección inspirada para el papel de Kate. Su trabajo previo con Greg Berlanti en The Flight Attendant demostró la solidez de su alianza creativa y esperamos volver a ver esa química en pantalla”.