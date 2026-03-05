Unión Santiago representará a la provincia en el II Torneo Nacional Juvenil

El Tricolor será el único club de Santiago del Estero en el certamen organizado por el Consejo Federal, que contará con 61 equipos de todo el país y se jugará en las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17.

Hoy 14:22

Unión Santiago será el único representante de la provincia en el II Torneo Nacional Juvenil 2026, certamen organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino. El equipo santiagueño debutará el domingo 29 de marzo como local frente a Gimnasia y Tiro, en el inicio de la Zona I de la etapa clasificatoria.

El torneo está reservado para las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17 del fútbol masculino y contará con la participación de 61 clubes de distintas regiones del país. El certamen se disputará cada 15 días, con zonas armadas por cercanía geográfica, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a las etapas finales.

En esta edición, el conjunto santiagueño compartirá la Zona I con rivales de gran tradición del norte argentino. Sus adversarios serán Atlético Tucumán, Central Norte, San Martín de Tucumán, Juventud Antoniana, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia y Tiro y Tucumán Central.

El formato del campeonato tendrá una Primera Fase con ocho zonas, donde se jugará todos contra todos, a ida y vuelta, sumando puntos en cada jornada. De allí clasificarán los dos mejores equipos de cada grupo, completando un total de 16 clubes que avanzarán a la etapa eliminatoria.

Desde los octavos de final en adelante, el torneo se definirá a partido único y por eliminación directa: primero los octavos, luego cuartos de final, semifinales y la gran final que consagrará al campeón de cada categoría.

En la primera edición del certamen, los títulos quedaron en manos de Unión de Santa Fe en Sub-13, Atlético de Rafaela en Sub-15 y la Comisión de Actividades Infantiles en Sub-17. Ahora, el desafío para Unión Santiago será dejar bien representado al fútbol santiagueño en una competencia que reúne a las mejores divisiones juveniles del interior del país.