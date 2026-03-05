Eduardo Coudet tendrá cuatro bajas importantes para su debut como DT de River

La buena noticia para el nuevo entrenador fue la recuperación de Giuliano Galoppo, quien superó un traumatismo de tobillo que lo había dejado afuera del último encuentro.

Hoy 14:53

Comenzó una nueva etapa en River Plate. Este miércoles, Eduardo Coudet dirigió su primera práctica como entrenador del Millonario tras su presentación oficial y ya empezó a preparar el partido ante Huracán, que se jugará en Parque Patricios. Sin embargo, el DT sabe que tendrá varias bajas importantes para ese estreno.

Dos ausencias ya se conocían desde el año pasado. El defensor Germán Pezzella continúa recuperándose de una cirugía por rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se encuentra en la etapa final de rehabilitación. En principio, su regreso podría darse recién a fines de marzo, cuando vuelva a estar en condiciones de ser convocado.

Otro que sigue en recuperación es Maximiliano Meza, quien sufrió una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda durante el último Superclásico frente a Boca Juniors. El mediocampista fue operado y el cuerpo médico maneja su evolución con cautela, por lo que su regreso está previsto para mediados de abril.

El tercer jugador que tampoco estará disponible es Franco Armani. El arquero apenas jugó 45 minutos en lo que va del año y arrastra problemas físicos tras un desgarro en el gemelo y una inflamación en el tendón de Aquiles de la misma pierna. Mientras realiza un tratamiento específico para fortalecer la zona, todo indica que el titular seguirá siendo Santiago Beltrán.

Por su parte, Juan Fernando Quintero es el único que todavía mantiene una pequeña chance de llegar al debut de Coudet. El colombiano sufrió una lesión muscular grado I en el bíceps femoral derecho y cumplirá 18 días de recuperación justo en la previa del partido. De todos modos, el cuerpo técnico evaluará si conviene preservarlo para evitar una recaída.

La buena noticia para el nuevo DT fue la recuperación de Giuliano Galoppo, quien superó un traumatismo de tobillo que lo había dejado afuera del último encuentro. El mediocampista volvió a entrenarse con normalidad y podrá estar disponible para el partido en el estadio Ducó, en lo que será el primer examen del ciclo Coudet en River.