Di María fue duro con el Atlético de Simeone: “Es un club medio raro, apagan a los jugadores”

El campeón del mundo cuestionó el manejo del equipo del Cholo Simeone y aseguró que varios futbolistas argentinos pierden continuidad en el club. Además, ratificó que no volverá a la Selección.

Hoy 15:15

Ángel Di María sorprendió con una fuerte crítica hacia Atlético de Madrid y el funcionamiento del equipo dirigido por Diego Simeone. El actual jugador de Rosario Central aseguró que el club español es “medio raro” y que en muchos casos los futbolistas pierden protagonismo de un momento a otro.

“Cuando las cosas van bien, van bien. Después, de un momento al otro creo que los apagan a los jugadores y empiezan como a desaparecer”, expresó Di María en diálogo con La Red, al referirse al presente de varios argentinos que integran el plantel del Colchonero.

El conjunto madrileño cuenta actualmente con varios futbolistas de la Selección Argentina, entre ellos Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás González, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Juan Musso. Sobre esa situación, el campeón del mundo sostuvo que son pocos los que logran mantener una continuidad real dentro del equipo.

De todas maneras, el ex jugador del Real Madrid remarcó que el panorama cambia cuando los futbolistas se ponen la camiseta de la Selección Argentina. “Lo lindo que tiene la Selección es que cuando se ponen la celeste y blanca son otros jugadores. Se transforman, juegan increíble y disfrutan”, afirmó.

En la misma entrevista, Di María también volvió a descartar la posibilidad de regresar al seleccionado, pese al gran presente que atraviesa en Rosario Central. Incluso Leandro Paredes había manifestado públicamente su deseo de convencerlo para volver al equipo.

Sin embargo, el propio “Fideo” fue contundente con su postura. “Yo tomé una decisión y la voy a respetar. Hay muchos jóvenes con potencial y el cuerpo técnico está buscando renovar”, explicó el campeón del mundo, dejando en claro que su ciclo en la Selección ya está cerrado.