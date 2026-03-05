Fin de semana histórico para Argentina: Colapinto, Varrone y Colnaghi corren en Australia

El automovilismo argentino tendrá tres representantes en la Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3 en el inicio de la temporada 2026.

Hoy 15:45

El automovilismo argentino vivirá un fin de semana muy especial con el inicio de la temporada 2026 en el Gran Premio de Australia, donde habrá presencia nacional en las tres principales categorías del camino hacia la máxima categoría: Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3.

En la máxima categoría estará Franco Colapinto, quien disputará su primera temporada completa en la Fórmula 1 con Alpine F1 Team. El piloto de Pilar será compañero de Pierre Gasly y manejará el A526 con motor Mercedes. Tras sumar experiencia en 2024 y 2025, el argentino de 22 años buscará dar un salto de calidad en un año clave para su carrera.

Horarios de la Fórmula 1 (Argentina)

Jueves 5 de marzo

Prácticas libres 1: 22.30 a 23.30

Viernes 6 de marzo

Prácticas libres 2: 02.00 a 03.00

Prácticas libres 3: 22.30 a 23.30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02.00 a 03.00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 01.00

La actividad se podrá ver en vivo a través de Disney+ en su plan Premium.

En la antesala de la F1, la Fórmula 2 tendrá presencia argentina con Nicolás Varrone, quien correrá para Van Amersfoort Racing. El piloto de 25 años llega con una experiencia particular, ya que compitió en el Mundial de Resistencia manejando Hypercars, algo poco común entre los pilotos que llegan a esta categoría.

Horarios de la Fórmula 2 (Argentina)

Jueves 5 de marzo

Práctica libre: 20.00

Viernes 6 de marzo

Clasificación: 00.55

Sábado 7 de marzo

Sprint Race: 00.10

Feature Race: 21.25

La transmisión será por Disney+ y ESPN.

La tercera presencia argentina será la del joven Mattia Colnaghi, quien debutará en la Fórmula 3. El piloto de 17 años, nacido en Italia pero representante argentino, es considerado una de las grandes promesas del automovilismo mundial y forma parte del programa de jóvenes pilotos de Red Bull.

Horarios de la Fórmula 3 (Argentina)

Jueves 5 de marzo

Prácticas libres: 18.50 a 19.50

Viernes 6 de marzo

Clasificación: 00.00 a 01.00

Carrera sprint: 21.15 a 22.15

Sábado 7 de marzo

Feature Race: 18.50

La actividad se desarrollará en el Circuito de Albert Park, un trazado histórico que forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1996. El circuito cuenta con 14 curvas y 58 vueltas, para completar un total de 306,124 kilómetros.

Entre los máximos ganadores del Gran Premio de Australia se destacan Michael Schumacher, con cuatro victorias, y Jenson Button y Sebastian Vettel, con tres triunfos cada uno. Para el automovilismo argentino, el inicio de esta temporada promete ser un fin de semana para seguir de cerca.