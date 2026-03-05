Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 MAR 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Fin de semana histórico para Argentina: Colapinto, Varrone y Colnaghi corren en Australia

El automovilismo argentino tendrá tres representantes en la Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3 en el inicio de la temporada 2026.

Hoy 15:45
Colapinto Varrone Colnaghi

El automovilismo argentino vivirá un fin de semana muy especial con el inicio de la temporada 2026 en el Gran Premio de Australia, donde habrá presencia nacional en las tres principales categorías del camino hacia la máxima categoría: Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3.

En la máxima categoría estará Franco Colapinto, quien disputará su primera temporada completa en la Fórmula 1 con Alpine F1 Team. El piloto de Pilar será compañero de Pierre Gasly y manejará el A526 con motor Mercedes. Tras sumar experiencia en 2024 y 2025, el argentino de 22 años buscará dar un salto de calidad en un año clave para su carrera.

Horarios de la Fórmula 1 (Argentina)
Jueves 5 de marzo

  • Prácticas libres 1: 22.30 a 23.30

Viernes 6 de marzo

  • Prácticas libres 2: 02.00 a 03.00
  • Prácticas libres 3: 22.30 a 23.30

Sábado 7 de marzo

  • Clasificación: 02.00 a 03.00

Domingo 8 de marzo

  • Carrera: 01.00

La actividad se podrá ver en vivo a través de Disney+ en su plan Premium.

En la antesala de la F1, la Fórmula 2 tendrá presencia argentina con Nicolás Varrone, quien correrá para Van Amersfoort Racing. El piloto de 25 años llega con una experiencia particular, ya que compitió en el Mundial de Resistencia manejando Hypercars, algo poco común entre los pilotos que llegan a esta categoría.

Horarios de la Fórmula 2 (Argentina)
Jueves 5 de marzo

  • Práctica libre: 20.00

Viernes 6 de marzo

  • Clasificación: 00.55

Sábado 7 de marzo

  • Sprint Race: 00.10
  • Feature Race: 21.25

La transmisión será por Disney+ y ESPN.

La tercera presencia argentina será la del joven Mattia Colnaghi, quien debutará en la Fórmula 3. El piloto de 17 años, nacido en Italia pero representante argentino, es considerado una de las grandes promesas del automovilismo mundial y forma parte del programa de jóvenes pilotos de Red Bull.

Horarios de la Fórmula 3 (Argentina)
Jueves 5 de marzo

  • Prácticas libres: 18.50 a 19.50

Viernes 6 de marzo

  • Clasificación: 00.00 a 01.00
  • Carrera sprint: 21.15 a 22.15

Sábado 7 de marzo

  • Feature Race: 18.50

La actividad se desarrollará en el Circuito de Albert Park, un trazado histórico que forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1996. El circuito cuenta con 14 curvas y 58 vueltas, para completar un total de 306,124 kilómetros.

Entre los máximos ganadores del Gran Premio de Australia se destacan Michael Schumacher, con cuatro victorias, y Jenson Button y Sebastian Vettel, con tres triunfos cada uno. Para el automovilismo argentino, el inicio de esta temporada promete ser un fin de semana para seguir de cerca.

TEMAS Franco Colapinto Nicolás Varrone Mattia Colnaghi

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ya están los ganadores de la “Vuelta a clases con DP”: se sortearon millones de pesos y notebooks con útiles escolares
  2. 2. El tiempo para este jueves 5 de marzo en Santiago del Estero: alerta amarila y se esperan dos días con lluvias
  3. 3. Causa Ramiro Petros: el juez se apartó y se suspendió la audiencia por la prisión preventiva
  4. 4. Dos familias fueron asistidas tras la tormenta eléctrica de la madrugada
  5. 5. “Si el pronóstico se cumple vamos a tener bastantes problemas”: advierten por más lluvias en Santiago del Estero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT