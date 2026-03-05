Educación 6.0: una disertación magistral que invitó a pensar el futuro en el Colegio Hermano Hermas de Bruijn

El Colegio Hermano Hermas de Bruijn fue escenario de una destacada jornada académica con la visita del conferencista tecnológico Dr. Chris Meniw, quien brindó una disertación magistral titulada “Educación 6.0”, centrada en el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la educación, el trabajo y la sociedad contemporánea.

Charla en el Hermas

La actividad estuvo dirigida a estudiantes del nivel secundario, quienes participaron con gran interés durante toda la conferencia. A lo largo del encuentro, los alumnos se mostraron atentos, curiosos y participativos, generando preguntas, reflexiones e instancias de debate sobre los cambios que atraviesa el mundo en la actual era digital.

Durante su exposición, Meniw —considerado uno de los principales especialistas en inteligencia artificial y tecnología de Latinoamérica, asesor en la Universidad del País Innova y CEO de la Space Kids Foundation— analizó cómo la inteligencia artificial dejó de ser un concepto del futuro para convertirse en una herramienta presente en múltiples ámbitos de la vida cotidiana.

En ese sentido, explicó que la inteligencia artificial ya está transformando la toma de decisiones, la economía y los modelos de trabajo, lo que plantea nuevos desafíos para las generaciones actuales. Lejos de centrarse únicamente en la posible sustitución de empleos, el especialista remarcó que el verdadero desafío está en la empleabilidad y la capacitación, es decir, en la capacidad de las personas para adaptarse y adquirir nuevas habilidades frente a los cambios tecnológicos.

En relación con el ámbito educativo, el expositor desarrolló el concepto de Educación 6.0, un modelo que propone un aprendizaje cada vez más personalizado y orientado al desarrollo de competencias, donde la tecnología se convierte en una aliada para potenciar el conocimiento.

Asimismo, señaló que el desafío actual no consiste en frenar el avance tecnológico, sino en aprender a utilizar la inteligencia artificial de manera responsable, ética y estratégica, integrándola como una herramienta que fortalezca las capacidades humanas.

La conferencia despertó un marcado interés entre los estudiantes, quienes pudieron acercarse a una mirada actualizada sobre las tendencias que marcarán el futuro de la educación y el mundo laboral.

Como cierre de su disertación, Meniw dejó un mensaje inspirador para los jóvenes presentes: más allá de los avances tecnológicos, el futuro seguirá dependiendo de las habilidades humanas, del corazón con el que se afronten los desafíos y de la pasión puesta en cada proyecto y en cada camino elegido.