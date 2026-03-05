Santiago del Estero será sede del Campeonato Argentino de Cestobol 2026

La Madre de Ciudades albergará el torneo nacional del 22 al 26 de julio, con la participación de delegaciones de casi todo el país y competencia en cuatro categorías.

Hoy 16:01

Santiago del Estero volverá a convertirse en escenario de un evento deportivo nacional con la confirmación de que será sede del Campeonato Argentino de Cestobol 2026, que se disputará del 22 al 26 de julio con la presencia de equipos de casi todas las provincias del país.

El importante certamen se jugará en cuatro categorías: Sub-14 y Sub-17 femenina, además de Primera división masculina y femenina. La organización estará a cargo de la Federación Santiagueña de Cestobol, presidida por Marcela Gigli, mientras que la fiscalización del torneo estará a cargo de la Confederación Argentina de Cestobol.

En cuanto a las sedes, el campeonato se disputaría en distintos escenarios de la provincia, entre ellos los clubes Quimsa, Defensores de Santiago, Independiente de Santiago del Estero y Juventud de Santiago del Estero, entre otros que podrían sumarse como escenarios del torneo.

En los próximos días se confirmarán los entrenadores de cada categoría, quienes estarán a cargo de realizar las convocatorias para conformar los seleccionados provinciales y comenzar con los trabajos de preparación de cara al certamen.

En la última edición del Argentino, disputada en Eldorado en 2025, Santiago del Estero tuvo una destacada actuación: se consagró campeón en Primera masculina, finalizó quinto en Primera femenina y terminó cuarto en las categorías Sub-14 y Sub-17.

Además, en la previa del torneo nacional, la provincia también recibirá actividad de alto nivel. Entre el 21 y el 23 de marzo, la Selección Argentina masculina de Cestobol realizará una ventana de entrenamientos en Santiago, donde disputará un partido exhibición frente a un combinado local. Mientras tanto, el torneo local de la disciplina comenzará el próximo fin de semana, marcando el inicio de la temporada en la provincia.