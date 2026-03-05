Escándalo en California: Britney Spears fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol

La estrella del pop recuperó la libertad tras el procedimiento policial, pero deberá comparecer ante la Justicia en mayo. En paralelo, consiguió una orden de alejamiento contra un acosador que la hostiga desde hace más de diez años.

Hoy 16:28

La madrugada del miércoles volvió a colocar a Britney Spears en el centro de la escena mediática. La artista fue detenida por la Patrulla de Carreteras de California luego de que agentes advirtieran que circulaba de manera irregular por una vía del estado.

De acuerdo con fuentes policiales, los efectivos interceptaron el vehículo y procedieron a su arresto bajo la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Tras permanecer demorada durante algunas horas, la cantante recuperó la libertad, aunque quedó formalmente imputada y deberá presentarse ante la Justicia el próximo 4 de mayo.

En el estado de California, este tipo de infracciones suele encuadrarse como delito menor. Sin embargo, las sanciones pueden incluir multas económicas, suspensión de la licencia de conducir, asistencia obligatoria a programas de rehabilitación e incluso penas de hasta seis meses de prisión. Además, el antecedente quedará registrado en su historial, lo que podría agravar la situación en caso de reincidencia o si se comprobara la existencia de daños a terceros.

En medio de este nuevo episodio judicial, trascendió que Spears logró también una orden de restricción contra un hombre que la acosa desde hace más de una década, una medida que busca resguardar su seguridad personal tras reiterados episodios de hostigamiento.