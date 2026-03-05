Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 MAR 2026
Israel anunció que la guerra con Irán entró en una fase de mayor daño y prometió “otras sorpresas”

“Continuaremos el desmantelamiento del régimen iraní y de sus capacidades militares”, dijo el teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor israelí.

Hoy 17:21
El jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, anunció que Israel avanzará en una "nueva fase" de la guerra contra Irán.

“Después de completar la etapa del golpe sorpresa inicial, en la que creamos superioridad aérea y suprimimos el conjunto de misiles balísticos, pasaremos a la siguiente fase de la campaña, en la que intensificaremos el ataque sobre los cimientos del régimen y sus capacidades militares”, indicó en un comunicado de prensa. En esa línea, agregó: “Tenemos en nuestras manos otros 'movimientos sorpresa' que no tengo intención de revelar”.

“Luchamos con base en intereses y valores compartidos. En acción sincronizada, estamos despojando al régimen de sus capacidades militares y llevándolo a un aislamiento estratégico y a un punto de debilidad sin precedentes. Esta es una cooperación histórica”, cerró.

En paralelo, el Ejército israelí informó que su fuerza aérea llevó a cabo una “ola de ataques contra más de 200 objetivos” en distintos puntos de Irán. Según las FDI, desde el comienzo de la ofensiva fueron atacados cientos de sitios de lanzamiento en todo el territorio iraní, especialmente en el oeste del país, con el objetivo de reducir los disparos de misiles contra Israel.

