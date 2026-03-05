Jorge Llapur tras su arribo a Villa Unión: "Estamos esperanzados para esta temporada"

El nuevo DT expresó sus sensaciones tras sumarse al Verde de La Curva para la campaña 2026 de la Liga Santiagueña.

Hoy 17:56

Tras ser presentado como nuevo director técnico de Villa Unión, Jorge Llapur contó sus primeras sensaciones al frente del equipo bandeño. El entrenador confirmó que las conversaciones con la dirigencia comenzaron hace un mes y que el proyecto lo terminó de convencer para asumir este desafío en una institución con historia y peso propio en el fútbol local.

“Ya hace un mes que venía hablando con los dirigentes, son un grupo de muchachos jóvenes que están trabajando en el club, me convencieron con su idea. Era una cuota pendiente trabajar en un club tan popular”, expresó Llapur. Además, detalló que este mismo lunes arrancaron los entrenamientos desde las 15.30, donde realizaron trabajos con pelota para observar el plantel y comenzar la selección de jugadores.

El nuevo DT también anunció que hoy y mañana viernes 6 habrá pruebas para futbolistas libres, una medida que busca ampliar el abanico y encontrar refuerzos en un contexto que calificó como complicado. “Estamos esperanzados para esta temporada a pesar de que la situación está difícil. Vamos a poner mucho de nuestra parte para ayudar a los dirigentes y que el año sea más llevadero”, sostuvo.

Por último, Llapur apeló al acompañamiento de la gente y dejó en claro que su proyecto va más allá del primer equipo. “Estoy convencido de que los hinchas nos van a ayudar. Queremos cambiar la estructura del club, trabajar fuerte con las formativas e intentar nivelar para arriba”, cerró, marcando el rumbo de una nueva etapa que ya comenzó en el barrio.