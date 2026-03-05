“Llego a un club con historia”: la primera frase de Daniel Veronesse tras asumir en Comercio

El flamante entrenador del último campeón de la Liga Santiagueña habló sobre su llegada al club y el proyecto deportivo que buscará impulsar con protagonismo y jugadores de la cantera.

El último campeón de la Liga Santiagueña de Fútbol, Comercio Central Unidos, ya tiene en marcha su nuevo ciclo. Tras su confirmación como entrenador, Daniel Veronesse se refirió a su llegada a la institución y dejó en claro cuáles serán los objetivos para la temporada 2026.

El nuevo DT explicó cómo se gestó su arribo al club. “Con la comisión directiva nueva tuvimos varios encuentros y me propusieron ser el entrenador del equipo de Primera”, señaló Veronesse, quien asumirá el desafío de conducir al conjunto que viene de consagrarse campeón del fútbol santiagueño.

El entrenador también destacó la responsabilidad que implica dirigir al actual monarca del torneo local. “Las expectativas son las mejores, llego a un club con historia en el fútbol santiagueño, es el último campeón, es una responsabilidad muy grande y un lindo desafío para seguir trabajando en Santiago del Estero”, expresó.

En cuanto a la idea futbolística que buscará implementar, Veronesse remarcó la importancia de potenciar a los jugadores de la institución. “La propuesta es hacer un fútbol integral con chicos del club, que el equipo sea protagonista y tenga identidad propia”, afirmó el técnico, que intentará mantener al equipo en lo más alto del campeonato.

De esta manera, Comercio comienza a delinear su proyecto para el 2026, con la misión de defender el título y seguir siendo protagonista en la Liga Santiagueña, ahora bajo la conducción de Veronesse.