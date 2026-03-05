Boda en camino: cuándo y dónde planean casarse China Suárez y Mauro Icardi

El delantero quedará legalmente divorciado de Wanda Nara la próxima semana. Con ese paso resuelto, la pareja ya tendría en mente celebrar su boda en Europa antes de fin de año.

Hoy 18:16

En medio de las constantes novedades que rodean al triángulo mediático conformado por Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez, una nueva revelación sacudió al mundo del espectáculo: el futbolista y la actriz estarían planeando su casamiento para este mismo año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La información fue difundida por el periodista Gustavo Méndez durante su participación en el programa La Mañana con Moria, conducido por Moria Casán. Allí aseguró que el delantero del Galatasaray quedará legalmente divorciado de Wanda Nara en los próximos días, lo que le permitiría volver a contraer matrimonio.

La posible fecha de la boda

De acuerdo con Méndez, quien además mantiene un vínculo cercano con Eugenia “la China” Suárez, la pareja ya tendría en mente dar el siguiente paso y hasta una ventana de tiempo para concretarlo.

“Tengo la fecha de cuándo se casarían Mauro Icardi y la China. Se casarían entre octubre y diciembre de este año, en Italia”, reveló el panelista al aire.

De confirmarse la información, la actriz y el futbolista celebrarían su unión en Europa y antes de que termine el 2026, en una ceremonia que seguramente concentrará la atención mediática.

Un contexto sentimental que sigue dando que hablar

La noticia llega en un momento en el que la vida personal de los protagonistas continúa generando titulares. Mientras se espera que el divorcio entre Icardi y Wanda Nara quede formalizado en los próximos días, también trascendió que la empresaria habría recibido una propuesta de matrimonio.

Según versiones difundidas en programas de espectáculos, el pasado 4 de marzo Martín Migueles le habría propuesto casamiento a Wanda Nara también en Italia, sumando otro capítulo al ya mediático entramado sentimental.

Con estos movimientos, todo indica que el año podría cerrar con nuevas bodas dentro de una de las historias más comentadas del espectáculo argentino.