La marina de Sri Lanka recuperó 87 cuerpos tras el hundimiento del buque iraní por parte de un submarino de EEUU

Teherán calificó lo ocurrido como “atrocidad”. La fragata IRIS Dena fue hundida cerca de las costas de ese país de Asia por un torpedo.

Hoy 18:31

La Marina de Sri Lanka sigue buscando a decenas de marinos iraníes desaparecidos tras el hundimiento del buque de guerra IRIS Dena en aguas internacionales, provocado por el ataque con torpedo de un submarino de Estados Unidos. Hasta el momento se han hallado los cuerpos de 87 personas, de una tripulación estimada en 180, informaron este jueves las autoridades locales.

El portavoz de la Marina de Sri Lanka, el comandante Buddhika Sampath, detalló a medios locales que hasta el momento han logrado rescatar con vida a 32 marineros, quienes reciben atención médica en el Hospital Nacional de Galle. "Al llegar a la zona no vimos el buque, solo manchas de combustible en el agua y balsas salvavidas", explicó Sampath, quien subrayó que la prioridad absoluta de la operación militar sigue siendo "salvar vidas".

Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araqchi, calificó de "atrocidad” lo sucedido. "Recuerden mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado" hundiendo el buque de guerra, escribió el político en la red social X (Twitter). Se trata de la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un submarino estadounidense hunde un barco enemigo utilizando un torpedo

Segundo barco

"Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 3.200 kilómetros de las costas de Irán. La fragata Dena fue atacada en aguas internacionales sin previo aviso", dijo Araqchi.

El buque regresaba a su país tras haber participado en una revista naval internacional y en ejercicios militares conjuntos en la ciudad costera de Visakhapatnam, en la vecina India, cuando fue interceptada y destruida.

Sri Lanka confirmó, además, la presencia de un segundo buque iraní en su Zona Económica Exclusiva (ZEE). "El Gobierno es consciente del asunto. Estamos haciendo las intervenciones necesarias para resolver este problema, limitar la amenaza a las vidas y garantizar la seguridad regional", declaró en el Parlamento el ministro y jefe de la bancada oficialista, Nalinda Jayatissa.

El secretario de Defensa de Estado Unidos, Pete Hegseth, confirmó que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico.