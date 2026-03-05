Pablo Toledo ganó la Nocturna Sonder y representará a Santiago en Río Negro

El atleta santiagueño se quedó con la edición XXII de la tradicional carrera disputada en Rosario y ahora se prepara para competir en el Campeonato Nacional de Ruta que se correrá en Cipolletti.

El atleta santiagueño Pablo Toledo se consagró ganador de la Nocturna Sonder edición XXII, una de las competencias más convocantes del calendario de running en el país. El fondista logró imponerse en una definición muy ajustada ante el experimentado Federico Bruno Arbe, uno de los atletas más ganadores de la historia del atletismo argentino.

Tras la carrera, Toledo explicó que el triunfo fue el resultado de una preparación que venía imaginando desde hace tiempo. “Había hecho esta carrera en mi cabeza durante dos años, imaginándome cómo ganarle a Arbe. Llegué muy preparado y se dieron todas las circunstancias”, señaló el santiagueño, quien logró quedarse con la victoria por una diferencia mínima en los metros finales.

El corredor también destacó la dificultad de superar a un rival con tanta trayectoria. “Yo soy campeón argentino de 2024, pero Arbe es 45 veces campeón argentino, es el atleta más ganador de la historia del país. Ganarle no iba a ser fácil y sabía que tenía que dar el cien por ciento”, explicó.

De todas maneras, Toledo remarcó que el triunfo en Rosario representa principalmente un estímulo para el inicio de la temporada 2026, ya que su principal objetivo inmediato será el Campeonato Nacional de Ruta, que se disputará en Cipolletti, Río Negro, donde representará a Santiago del Estero frente a los mejores atletas del país.

Pensando en ese desafío, el atleta santiagueño aseguró que llega en buen nivel, aunque con respeto por todos los competidores. “En el deporte las carreras son carreras. Podés ser favorito, pero si no interpretás bien los momentos te pueden ganar. Hay que correr bien y tomar las decisiones correctas en el momento justo”, sostuvo.

Finalmente, Toledo remarcó que uno de los motores de su carrera es representar a su provincia en cada competencia. “Siempre me mueve representar a mi pago y soñar con ponerme la celeste y blanca. Por eso voy a priorizar las carreras en las que pueda competir por Santiago del Estero”, concluyó.