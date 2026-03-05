Messi visitó la Casa Blanca: Trump recibió al Inter Miami campeón de la MLS

El presidente de Estados Unidos encabezó un homenaje al plantel del Inter Miami tras la conquista de la MLS. Lionel ingresó junto al mandatario en la Casa Blanca en un evento que reunió a varias figuras del fútbol.

Hoy 18:55

El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al plantel de Inter Miami CF, reciente campeón de la Major League Soccer. El acto se realizó en la Sala Este y contó con la presencia de Lionel Messi, quien ingresó al recinto acompañado por el mandatario norteamericano.

La visita se dio como parte de los tradicionales homenajes que realiza la Casa Blanca a equipos campeones en distintas disciplinas. El conjunto de Miami fue invitado tras consagrarse en la MLS luego de vencer en la final a Vancouver Whitecaps FC el pasado 6 de diciembre, con el astro argentino como una de las grandes figuras del torneo.

En el plantel también participaron otros argentinos, como el entrenador Javier Mascherano y el mediocampista Rodrigo De Paul, quienes forman parte del proyecto deportivo del club. La delegación viajó a Washington en la previa del compromiso que el equipo disputará este fin de semana ante D.C. United.

El encuentro marcó además el primer cara a cara entre Messi y Trump, en medio de un contexto particular, ya que el mandatario estadounidense ha manifestado en varias ocasiones su admiración por Cristiano Ronaldo, histórico rival futbolístico del capitán argentino.

La visita se da también en la antesala del próximo Mundial que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá, y en un momento donde el fútbol gana cada vez más protagonismo en la agenda deportiva del país norteamericano.