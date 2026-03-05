Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y tiene un nuevo cargo

Ahora estará al frente del nuevo Escudo de las Américas, un nuevo programa de seguridad que será presentado próximamente.

Hoy 18:46

Kristi Noem ya no estará al frente de la ofensiva migratoria del gobierno de Estados Unidos.

Así lo anunció el presidente Donald Trump este jueves, al hacer pública su destitución como secretaria de Seguridad Nacional.

"Nos ha servido bien, ha obtenido numerosos y espectaculares resultados", dijo el mandatario al describir su tiempo al frente del departamento del que depende el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

A partir del 31 de marzo Noem será reemplazada por el senador Markwayne Mullin, republicano por Oklahoma, agregó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Además, el presidente adelantó que Noem ocupará a partir de entonces un puesto de reciente creación, el de enviada especial para el Escudo de las Américas, "la nueva iniciativa para la seguridad en el hemisferio occidental" que se presentará oficialmente este sábado en Doral, Florida.

En un mensaje compartido en la red social X, Noem agradeció a Trump por el nombramiento y se mostró dispuesta a trabajar "estrechamente" con el secretario de Estado y consejero de seguridad nacional, Marco Rubio, y con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, "para desmantelar los carteles que han inundado de drogas" el país.

"El hemisferio occidental es absolutamente crítico para la seguridad de EE.UU. En este nuevo rol, podré aprovechar las asociaciones y la experiencia en seguridad nacional que forjé durante los últimos 13 meses como secretaria de Seguridad Nacional", agregó, antes de repasar lo que considera sus "avances históricos" al frente del departamento.

Entre ellos ha destacado la expulsión del país de "tres millones de inmigrantes ilegales".

Noem ha estado bajo un intenso escrutinio en los últimos meses, por su manejo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) durante las operaciones migratorias en diversas ciudades en general, y en particular tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios en Mineápolis (Minesota) en enero.

La funcionaria calificó a las víctimas como "terroristas domésticos", unas declaraciones que hicieron que incluso desde el Partido Republicano se comenzaran a escuchar críticas en su contra.

Y su retirada del cargo coincide con un momento en el que el DHS se encuentra sin financiación, por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre las reglas que deben regir su funcionamiento.

Llamados para su cese

Desde que Trump la designó secretaria de Seguridad Nacional hace un año, esta mujer de 55 años oriunda de Watertown, un pequeño pueblo del este de Dakota del Sur, no ha dejado de ocupar los titulares de los diarios y noticieros.

Desde el principio se erigió en el rostro público de la política de mano dura de Trump contra la inmigración y su promesa de llevar a cabo "la mayor deportación de la historia de EE.UU., lanzando advertencias como: "Si estás aquí ilegalmente eres el siguiente: haz lo correcto ¡Vete ahora!".

A medida que fueron avanzando las redadas y otros operativos a lo largo del país, fue acumulando críticas.

Pero los llamamientos para que Noem fuera destituida han ido aumentando desde principios de enero, cuando agentes del ICE mataron a tiros a Renee Good, ciudadana estadounidense y madre de familia de 37 años que se manifestaba contra el operativo migratorio lanzado en Minesota.

Su muerte desató protestas en todo el país. Tras el incidente, Noem -al igual que otros miembros del gabinete- defendió las acciones del agente involucrado y tildó a Good de "terrorista doméstica".

A las dos semanas, efectivos de la Patrulla Fronteriza, también dependiente del DHS, mataron a disparos a un segundo ciudadano estadounidense en Mineápolis, Alex Pretti.

Sobre ambos casos la cuestionaron este martes en el Senado, durante una audiencia sobre su gestión al frente de la política migratoria del gobierno de Trump.

Y el miércoles compareció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde la congresista demócrata Becca Balint le advirtió que no estaría en su puesto para siempre, presagiando así su salida.

"Los estadounidenses tendrán responsabilidad por el daño que usted ha causado, por la ilegalidad de algunos aspectos del DHS, por matar a estadounidenses inocentes, por aterrorizar a niños", le dijo Balint.

"Usted es secretaria del DHS -por ahora- y cree que es inmune a la rendición de cuentas".