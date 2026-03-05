River se planta ante la AFA y no participará de las reuniones del Comité Ejecutivo

El club de Núñez emitió un duro comunicado en el que cuestiona la falta de “mecanismos claros y previsibles” en la toma de decisiones dentro del organismo que conduce el fútbol argentino.

River Plate anunció que no participará de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, en desacuerdo con el funcionamiento actual del organismo. A través de un comunicado oficial, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo explicó que la decisión responde a la falta de “mecanismos claros y previsibles” en la toma de decisiones.

En el texto difundido por el club, River remarcó que sigue comprometido con la AFA, especialmente en la defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, aunque manifestó su preocupación por el modo en que se están llevando adelante las resoluciones dentro del Comité Ejecutivo. Según el comunicado, el Millonario considera que las decisiones deberían discutirse con mayor transparencia, con temas incluidos previamente en el orden del día y sometidos a votación de forma clara.

“La institución cree profundamente en el funcionamiento armónico de los órganos colegiados para la toma de decisiones”, expresó el documento. Sin embargo, agregó que la dinámica actual del Comité Ejecutivo no ofrece las garantías necesarias para un proceso claro y previsible, algo que contrasta con el funcionamiento interno de la Comisión Directiva del club.

La postura de River surge luego de dos determinaciones recientes de la AFA que generaron malestar: el decreto de paro del fútbol para el próximo fin de semana, en rechazo a la denuncia de ARCA por presunta evasión impositiva, y la modificación del sistema de clasificación a las copas internacionales a partir de 2028.

Desde el club de Núñez no descartaron revisar la decisión en el futuro, aunque dejaron en claro que eso dependerá de que se corrijan los mecanismos de funcionamiento dentro del Comité Ejecutivo. La postura del Millonario se suma a antecedentes recientes, como el de Estudiantes de La Plata, que en 2024 también había tomado una medida similar frente al organismo rector del fútbol argentino.