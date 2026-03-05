Se hizo pasar por cliente y en segundos se llevó costosos perfumes

El comercio está ubicad en el barrio Centro de Termas de Río Hondo. Hace días atrás otro delincuente se llevó cremas. Sospechoso identificado.

Hoy 19:52

Un rápido y audaz hurto se registró en horas de la tarde de este jueves 5 de marzo, en un comercio del centro de Las Termas de Río Hondo, donde un individuo ingresó como cualquier cliente y en cuestión de segundos se apoderó de costosas fragancias, para luego darse a la fuga.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 15:45 en el local comercial “Farmacia La Esquina”, ubicado en calle Francisco Solano N°128 del barrio Centro.

Según manifestó el denunciante Pablo Alejandro Bastit, de 23 años, empleado que se desempeña como cajero del comercio, mientras se encontraba en el sector de mostradores advirtió la presencia de un sujeto que había ingresado al local vistiendo campera oscura, shorts deportivo color azul, zapatillas oscuras y un casco protector para motocicleta color negro con naranja.

En esas circunstancias, el individuo se dirigió hacia una de las góndolas del comercio y tomó de manera repentina tres perfumes tipo atomizador marca Kevin de 100 ml cada uno, para inmediatamente abandonar el lugar y darse a la fuga.

El delincuente escapó a bordo de una motocicleta tipo 110 c.c. de color roja, perdiéndose rápidamente de vista.

Posteriormente, al revisar las secuencias fílmicas del sistema de cámaras de seguridad del comercio, el personal policial estableció que posiblemente se trataría de Facundo Gallo, domiciliado en el barrio Villa Balnearia de esta ciudad, quien cuenta con frondosos antecedentes.

En el lugar trabajó personal policial bajo directivas del fiscal interviniente Dr. Rafael Zanni, quien dispuso la recepción de la denuncia penal, acta de constatación, croquis del lugar, extracción de las secuencias fílmicas y la intervención del Departamento de Robo y Hurto a los fines de avanzar con la investigación y determinar la autoría del hecho.

Las actuaciones continúan en curso.