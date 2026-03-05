La intendente Fuentes se reunió con empresarios del transporte

Los empresarios manifestaron su acompañamiento al boleto gratuito para estudiantes del nivel primario.

Hoy 22:07

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con empresarios del transporte de pasajeros que tienen a su cargo las líneas de colectivos de la ciudad, quienes manifestaron su acompañamiento a la implementación del boleto gratuito para estudiantes del nivel primario.

En el encuentro, estuvieron Miguel Lladón de Autotransporte El Decano, Roberto Tarchini, de la empresa Pedro Francisco de Uriarte y Nataly Luna, de El Emperador, además de Alejandro Tarchini, presidente de la Asociación de Transporte de Pasajeros de Santiago del Estero.

También participó, el director de Transporte de la Provincia, Esteban Ortiz; y por la Municipalidad, el secretario de Obras y Servicios Públicos Jorge Vila; el subsecretario de Economía, Francisco Zamora; el director de Tránsito y Transporte, Carlos Bucci y el subdirector del área, José Luis Torrez.

Cabe recordar que la intendente Fuentes resaltó que más de 13.000 boletos gratuitos mensuales beneficiarán a estudiantes del nivel primario en todas las líneas de colectivos de la ciudad Capital durante el presente ciclo lectivo.

Este programa incluye a alumnos regulares de instituciones educativas de nivel primario, tanto de gestión pública como privada de la ciudad Capital, quienes gozarán de la gratuidad total del boleto en el transporte público de pasajeros.