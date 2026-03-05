Horarios confirmados para la primera fecha del karting santiagueño

La actividad oficial se pondrá en marcha este sábado con la reunión de pilotos y luego comenzará la acción en pista con entrenamientos, clasificaciones, series y finales. La temporada 2026 levanta el telón en el circuito local.

Hoy 20:06

Ya se definieron los horarios para el desarrollo de la primera fecha del Campeonato Santiagueño de Karting, que marcará el inicio de la temporada. La actividad previa se realizará este viernes, mientras que el sábado se llevará a cabo la jornada oficial correspondiente a la fecha inaugural.

El cronograma del sábado comenzará con la reunión de pilotos a las 17 horas, paso obligatorio antes de salir a pista. Luego llegará el turno de los entrenamientos, que arrancarán a las 18 con la 110 Escuela, seguidos por la IAME 60, las categorías 150 Nacional C y A, y finalmente las divisionales 150 B y 150 A.

Más tarde se disputarán las clasificaciones desde las 18:45, mientras que las series comenzarán a partir de las 19:30. La jornada tendrá su punto más alto por la noche, cuando se larguen las finales desde las 22 horas, donde se conocerán a los primeros ganadores del campeonato.

De esta manera, el karting santiagueño vuelve a la acción con una jornada que promete mucha actividad en pista y que marcará el punto de partida para una nueva temporada del automovilismo provincial.