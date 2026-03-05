Ingresar
La intendente Fuentes mantuvo un encuentro con autoridades del Convento de San Francisco

La reunión se desarrolló en el Salón de Acuerdos del municipio.

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos al fray Salvador Vilar, guardián del convento franciscano; a Fátima Duarte, directora del Museo "San Francisco Solano"; y a Vanesa Pedreira, experta en patrimonio eclesiástico.

Los miembros de la comunidad franciscana dialogaron con la jefa comunal sobre el proyecto de puesta en valor del Complejo Franciscano que desarrollarán durante este año, el cual busca consolidar su valor religioso, turístico y cultural.

La reunión formó parte del trabajo articulado que mantiene el municipio con diversas entidades, asociaciones y organismos públicos y privados de la ciudad.

