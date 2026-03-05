Los Centros de Salud de la Municipalidad realizarán actividades de prevención y promoción por el mes de la mujer

Habrá actividades con el objetivo de promover y concientizar.

En el marco del Mes de la Mujer, los Centros de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de la Capital desarrollarán durante marzo, múltiples actividades de concientización, sensibilización y promoción con el objetivo de lograr mayor igualdad e inclusión para las santiagueñas.

El CIC Campo Contreras y Sonckoy Manta realizarán el lunes 9, a las 15, una charla sobre cuidados, prevención y sexualidad; el martes 10, a las 15, se dictará un taller sobre posturas y cuidado del cuerpo; el miércoles 11, a las 16, se abordarán temas de salud mental y buena alimentación y el viernes 13, a las 19:30, habrá una capacitación en primeros auxilios, atención y gimnasia.

Por su parte, el CAPS Los Flores llevará a cabo, el martes 10 una charla junto a la Policía Comunitaria sobre protocolos contra la violencia de género en la sala de espera, a las 8:30 y a las 10:30; el miércoles 11, un taller de obstetricia y la toma de muestras de PAP y HPV; el viernes 12 se desarrollará un operativo de colocación de parches mamarios y el martes 16, un taller sobre enfermedades de transmisión sexual, con test de HIV y sífilis.

El CAPS Juan Díaz de Solís realizará el miércoles 11, a las 11 y el jueves 12 a las 12:30, un taller sobre mujeres, derechos y justicia, con la entrega de souvenirs a cada mujer que participe.

En tanto, el CAPS 8 de Abril el lunes 9, a partir de las 14, llevará adelante un taller sobre salud integral de la mujer con pacientes obstétricas y el martes 17, a las 9 una charla sobre cuidados ginecológicos.

Por su parte, el Caps Armardo Archetti, desarrollará durante la jornada del 10 de marzo una charla y concientización sobre el rol de la mujer, el trabajo y el hogar y el día 11, una charla y prevención sobre ¿Cuáles son los primeros signos de maltrato?