Los Centros de Salud de la Municipalidad realizarán actividades de prevención y promoción por el mes de la mujer

Habrá actividades con el objetivo de promover y concientizar.

Hoy 22:18
dia de la mujer

En el marco del Mes de la Mujer, los Centros de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de la Capital desarrollarán durante marzo, múltiples actividades de concientización, sensibilización y promoción con el objetivo de lograr mayor igualdad e inclusión para las santiagueñas.

El CIC Campo Contreras y Sonckoy Manta realizarán el lunes 9, a las 15, una charla sobre cuidados, prevención y sexualidad; el martes 10, a las 15, se dictará un taller sobre posturas y cuidado del cuerpo; el miércoles 11, a las 16, se abordarán temas de salud mental y buena alimentación y el viernes 13, a las 19:30, habrá una capacitación en primeros auxilios, atención y gimnasia.

Por su parte, el CAPS Los Flores llevará a cabo, el martes 10 una charla junto a la Policía Comunitaria sobre protocolos contra la violencia de género en la sala de espera, a las 8:30 y a las 10:30; el miércoles 11, un taller de obstetricia y la toma de muestras de PAP y HPV;  el viernes 12 se desarrollará un operativo de colocación de parches mamarios y el martes 16, un taller sobre enfermedades de transmisión sexual, con test de HIV y sífilis.

El CAPS Juan Díaz de Solís realizará el miércoles 11, a las 11 y el jueves 12 a las 12:30, un taller sobre mujeres, derechos y justicia, con la entrega de souvenirs a cada mujer que participe.

En tanto, el CAPS 8 de Abril el lunes 9, a partir de las 14, llevará adelante un taller sobre salud integral de la mujer con pacientes obstétricas y el martes 17, a las 9 una charla sobre cuidados ginecológicos.

Por su parte, el Caps Armardo Archetti, desarrollará durante la jornada del 10 de marzo una charla y concientización sobre el rol de la mujer, el trabajo y el hogar y el día 11, una charla y prevención sobre ¿Cuáles son los primeros signos de maltrato?

