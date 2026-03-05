Ingresar
La municipalidad en conmemoración del Día de la Mujer presenta en la Casa Argañaraz Alcorta una muestra artística

La muestra fue denominada "Lo que el hilo sostiene".

Hoy 22:20

Este viernes a las 20:30, en la Casa Argañaraz Alcorta, en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Mujer, se inaugurará la muestra “Lo que el hilo sostiene” de la artista plástica, diseñadora textil, fieltrista y luchadora por los derechos de las mujeres, Justa del Milagro Tejerina.

Su obra articula el fieltro y la intervención sobre distintos textiles, logrando piezas de gran intensidad visual y emocional, donde se cruzan el hacer manual, la reflexión y el discurso sobre los derechos de las mujeres en sus vidas cotidianas.

Milagro Tejerina promueve, a través de su acción, grupos de mujeres de comunidades originarias de Salta, Tucumán y Jujuy; a la vez que se desempeña como coordinadora de actividades del Espacio de Arte Nicasio Fernández Mar, de Tilcara (Jujuy).

