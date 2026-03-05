Un vecino convenció a un joven que se entregue a la policía tras huir porque tenía marihuana dentro del auto

El joven fue arrestado tras resistirse a la policía y fracturarle la pierna a un oficial durante el enfrentamiento.

Hoy 22:26

Un joven de 18 años fue arrestado luego de resistirse violentamente a su detención durante una parada de tráfico en el suroeste de Atlanta - Georgia, dejando a un oficial con una grave lesión en la pierna.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incidente ocurrió el pasado 20 de febrero a las 5:21 p.m., cuando agentes de la Policía de Atlanta realizaron una parada vehicular en la calle Delmar Lane SW 2942. El conductor fue detenido inicialmente por no llevar el cinturón de seguridad, y una revisión posterior reveló que el vehículo no contaba con seguro vigente. Durante el contacto con el conductor, los oficiales detectaron olor a marihuana.

Al intentar detenerlo, el sospechoso opuso resistencia de forma agresiva. Durante el forcejeo, un oficial sufrió una fractura de tibia y peroné.

El sospechoso intentó huir a pie, pero fue localizado poco después gracias a la colaboración de un ciudadano, quien ayudó a una oficial femenina a encontrarlo al otro lado de una cerca alta. Mediante el diálogo, lograron convencerlo de entregarse pacíficamente.

Te recomendamos: Violento tiroteo en una estación de servicio: un hombre murió tras enfrentarse con la policía

Tras su detención, una búsqueda del vehículo permitió hallar 6.7 gramos de marihuana. El sospechoso fue identificado como Cameron Carter, de 18 años, y fue acusado de los siguientes cargos:

Violación de la ley de cinturón de seguridad

Conducir sin seguro

Posesión de marihuana

Obstrucción a la justicia

Asalto agravado contra un agente de la ley

Agresión simple contra un agente de la ley

Carter fue trasladado a la cárcel del Condado de Fulton, donde quedó bajo custodia sin incidentes adicionales.