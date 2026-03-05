Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 MAR 2026 | 23º
X
Lo + Viral

Un vecino convenció a un joven que se entregue a la policía tras huir porque tenía marihuana dentro del auto

El joven fue arrestado tras resistirse a la policía y fracturarle la pierna a un oficial durante el enfrentamiento.

Hoy 22:26
El joven detenido

Un joven de 18 años fue arrestado luego de resistirse violentamente a su detención durante una parada de tráfico en el suroeste de Atlanta - Georgia, dejando a un oficial con una grave lesión en la pierna.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incidente ocurrió el pasado 20 de febrero a las 5:21 p.m., cuando agentes de la Policía de Atlanta realizaron una parada vehicular en la calle Delmar Lane SW 2942. El conductor fue detenido inicialmente por no llevar el cinturón de seguridad, y una revisión posterior reveló que el vehículo no contaba con seguro vigente. Durante el contacto con el conductor, los oficiales detectaron olor a marihuana.

Al intentar detenerlo, el sospechoso opuso resistencia de forma agresiva. Durante el forcejeo, un oficial sufrió una fractura de tibia y peroné

El sospechoso intentó huir a pie, pero fue localizado poco después gracias a la colaboración de un ciudadano, quien ayudó a una oficial femenina a encontrarlo al otro lado de una cerca alta. Mediante el diálogo, lograron convencerlo de entregarse pacíficamente.

Te recomendamos: Violento tiroteo en una estación de servicio: un hombre murió tras enfrentarse con la policía

Tras su detención, una búsqueda del vehículo permitió hallar 6.7 gramos de marihuana. El sospechoso fue identificado como Cameron Carter, de 18 años, y fue acusado de los siguientes cargos:

Violación de la ley de cinturón de seguridad

Conducir sin seguro

Posesión de marihuana

Obstrucción a la justicia

Asalto agravado contra un agente de la ley

Agresión simple contra un agente de la ley

Carter fue trasladado a la cárcel del Condado de Fulton, donde quedó bajo custodia sin incidentes adicionales.

TEMAS EEUU

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ya están los ganadores de la “Vuelta a clases con DP”: se sortearon millones de pesos y notebooks con útiles escolares
  2. 2. La Banda: detienen a presunto proveedor de droga y secuestran más de cuatro kilos de cocaína de máxima pureza
  3. 3. El tiempo para este jueves 5 de marzo en Santiago del Estero: alerta amarila y se esperan dos días con lluvias
  4. 4. “Si el pronóstico se cumple vamos a tener bastantes problemas”: advierten por más lluvias en Santiago del Estero
  5. 5. Dos familias fueron asistidas tras la tormenta eléctrica de la madrugada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT