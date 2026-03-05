Buscan a Román, un perro que se perdió durante la tormenta

La intensidad de la tormenta de este jueves provocaron que Roman se desoriente y se pierda. Su familia lo busca intensamente, por lo que buscan la colaboración de todos.

Hoy 22:39

Un perro llamado Román, de 12 años, es intensamente buscado por su familia luego de que se desorientara durante la madrugada de este jueves, en medio de la fuerte tormenta eléctrica que afectó a la ciudad.

Según informaron sus dueños, fue visto por última vez en calle Independencia, en la zona del cementerio Parque de la Paz, y desde entonces no lograron encontrarlo.

Debido a su edad, sus propietarios se mostraron preocupados y pidieron la colaboración de vecinos y de cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero.

Quienes tengan alguna información que ayude a encontrar a Román pueden comunicarse con Florencia al número 3854164378.