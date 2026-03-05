Fórmula 2: Nicolás Varrone quedó 14° en la práctica australiana

Comenzó la nueva etapa del piloto de Ingeniero Maschwitz (Buenos Aires) en su campaña internacional, y con el equipo Van Amersfoort Racing cumplió satisfactoriamente con su primera actividad en el circuito de Melbourne.

En una tarde australiana con cielo plomizo y un piso que va incrementando su adherencia, aún después de los 45 minutos que demandó la tanda de Fórmula 3, los pilotos de FIA Fórmula 2 afrontaron la práctica en el circuito «Albert Park» de Melbourne y entre los 22 participantes el argentino y debutante Nicolás Varrone completó la primera sesión oficial con el auto de Van Amersfoort Racing (VAR).

Referenciando en la pista de 5.278 metros, el piloto de Ingeniero Maschwitz (Buenos Aires) consiguió dar un total de 18 vueltas, logrando en su mejor paso por la recta de control 1m30s399 tras una interesante performance con el auto del equipo neerlandés, e incluso superando a su compañero el mexicano Rafael Villagómez, quien ocupó el 14° puesto en la tanda.

Con dicho tiempo Varrone quedó a 1s262 del Gabriel Mini (MP Motorsport), quien con 1m29s137 encabezó las posiciones de una sesión que tuvo dos interrupciones con bandera roja por los despistes del americano Colton Herta (debutante con Hitech) y el tailandés Tasanapol Inthrapuhvasak (ART Gran Prix).