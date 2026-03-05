Impresionante: el ítalo-argentino Mattia Colnaghi sufrió un serio incidente en la Fórmula 3

La expectativa de comenzar con buen pie el campeonato se dificultó por un daño, presumiblemente, en el motor del monoplaza.

Hoy 23:58

Mattia Colnaghi comenzó su temporada en el campeonato FIA Fórmula 3 con el entrenamiento del viernes australiano, en el circuito callejero de Albert Park, Melbourne. Siendo parte del Gran Premio de Australia, acompañando a la FIA F2 (donde corre Nicolás Varrone) y la Fórmula 1 (con Franco Colapinto), la bandera de Argentina también flamea con el coche N°7 del piloto ítalo-argentino.

La expectativa de comenzar con buen pie el campeonato se dificultó por un daño, presumiblemente, en el motor del monoplaza. El coche del MP Motorsport liberó una bocanada de humo en la pista y Mattia debió estacionar a un costado, en una zona segura.

La categoría presentó a 31 pilotos de todo el mundo recorriendo el asfalto y Colnaghi, de 17 años, quedó sin poder cerrar las vueltas más rápidas, terminando 15° en la tanda que tuvo a Ugo Ugochukwu al frente. El estadounidense marcó 1m34s607 en su mejor intento, dejando atrás al italiano Brando Badoer y al danés Noah Nstromsted.