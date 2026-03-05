Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 MAR 2026 | 23º
X
Somos Deporte

Mattia Colnaghi arrancó el sueño en Australia con la FIA Fórmula 3

El piloto ítalo-argentino comenzó su trabajo en Melbourne con un 15° puesto en el entrenamiento pero un daño en la planta motriz cerró su labor anticipadamente.

Hoy 22:40
Mattia Colnaghi

Mattia Colnaghi comenzó su temporada en el campeonato FIA Fórmula 3 con el entrenamiento del viernes australiano, en el circuito callejero de Albert Park, Melbourne. Siendo parte del Gran Premio de Australia, acompañando a la FIA F2 (donde corre Nicolás Varrone) y la Fórmula 1 (con Franco Colapinto), la bandera de Argentina también flamea con el coche N°7 del piloto ítalo-argentino.

La expectativa de comenzar con buen pie el campeonato se dificultó por un daño, presumiblemente, en el motor del monoplaza. El coche del MP Motorsport liberó una bocanada de humo en la pista y Mattia debió estacionar a un costado, en una zona segura.

La categoría presentó a 31 pilotos de todo el mundo recorriendo el asfalto y Colnaghi, de 17 años, quedó sin poder cerrar las vueltas más rápidas, terminando 15° en la tanda que tuvo a Ugo Ugochukwu al frente. El estadounidense marcó 1m34s607 en su mejor intento, dejando atrás al italiano Brando Badoer y al danés Noah Nstromsted.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ya están los ganadores de la “Vuelta a clases con DP”: se sortearon millones de pesos y notebooks con útiles escolares
  2. 2. La Banda: detienen a presunto proveedor de droga y secuestran más de cuatro kilos de cocaína de máxima pureza
  3. 3. El tiempo para este jueves 5 de marzo en Santiago del Estero: alerta amarila y se esperan dos días con lluvias
  4. 4. “Si el pronóstico se cumple vamos a tener bastantes problemas”: advierten por más lluvias en Santiago del Estero
  5. 5. Dos familias fueron asistidas tras la tormenta eléctrica de la madrugada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT