Aprender un oficio con salida laboral: abren inscripciones para el curso de diseño y armado de muebles con melamina

El espacio de capacitación Xilema lanzó una nueva edición de su formación en carpintería con melamina. La propuesta incluye clases prácticas, formación desde cero y la posibilidad de desarrollar proyectos propios de mobiliario.

Con el objetivo de brindar herramientas concretas para aprender un oficio y generar nuevas oportunidades laborales, Xilema – Espacio Taller abrió las inscripciones para toda la comunidad, su curso de diseño y armado de muebles con melamina, una capacitación orientada tanto a principiantes como a quienes ya cuentan con conocimientos básicos en el rubro.

La propuesta está dirigida a todo público mayor de 18 años que deseen incorporar habilidades prácticas en el diseño y fabricación de muebles, uno de los sectores con mayor demanda dentro de la carpintería moderna.

Formación desde cero

El Nivel 1 está dirigido a personas que desean iniciarse en el oficio. Durante la capacitación, los estudiantes aprenderán paso a paso todo el proceso de creación de muebles.

El programa incluye desde el boceto del mueble y el cálculo de piezas, hasta el uso correcto de herramientas, colocación de herrajes, optimización de cortes y cálculo de costos, conocimientos fundamentales para quienes buscan producir sus propios muebles o emprender en el rubro.

Para facilitar la participación, el curso del Nivel 1 contará con dos comisiones, ambas con una duración de cuatro meses:

Comisión 1: sábados de 8 a 11, a partir del 21 de marzo.

Comisión 2: martes de 14 a 17, desde el 17 de marzo.

Un segundo nivel para perfeccionarse

La formación también contempla un Nivel 2, orientado a quienes ya poseen una base en el diseño y armado de muebles con melamina.

En esta etapa se trabajará en el desarrollo de mobiliario integral, abordando proyectos de mayor complejidad y estructuras modulares, con una mirada más profesional sobre el diseño y la producción.

Esta instancia se dictará los jueves de 19 a 22, desde el 19 de marzo, también con una duración de cuatro meses.

Costos del curso

El valor total de la capacitación es de 210.000 pesos por nivel, que se podrán abonar en cuotas.

Para confirmar la inscripción se debe abonar 60.000 pesos, correspondientes a la matrícula y la primera cuota. Luego se completa el pago en tres cuotas de 50.000 pesos, con vencimientos en abril, mayo y junio.

Dónde se dicta

Las clases se desarrollarán en Xilema – Espacio Taller, ubicado en Pasaje 15 de Noviembre 1385, en el barrio Huaico Hondo, de ciudad Capital.

La capacitación estará a cargo de Ana S. Cerúsico, técnica en Aserraderos y Carpintería Industrial, quien acompañará a los alumnos durante todo el proceso formativo.

La instructora adelantó además que el espacio proyecta ampliar su oferta educativa a partir de mayo, con cuatro nuevas propuestas formativas pensadas para distintos perfiles vinculados al mundo del diseño, la carpintería y la creatividad.

Entre los cursos previstos se encuentra “El diseño 3D como herramienta en el taller”, orientado a talleres y carpinterías que deseen incorporar el diseño asistido mediante software especializado, además del uso de herramientas basadas en inteligencia artificial aplicadas al desarrollo de mobiliario.

También se dictará “Del render al hecho, acortemos el trecho”, una capacitación destinada a diseñadores, arquitectos e ingenieros que busquen brindar herramientas técnicas para que los proyectos de mobiliario puedan materializarse de manera eficiente en el taller.

Otra de las propuestas será “Carpintería para ellas”, un espacio especialmente pensado para mujeres interesadas en aprender a trabajar la madera y desarrollar habilidades prácticas dentro de este oficio.

Finalmente, se ofrecerá “Carpintería infantil”, un taller destinado a niños que quieran iniciarse en el trabajo con madera, explorando sus posibilidades a través de la creación de juegos, juguetes y pequeños muebles, en un entorno educativo y creativo.

Empresas que acompañan

La capacitación cuenta con el apoyo de firmas del rubro maderero de alcance provincial, nacional e internacional. Entre ellas se destacan Busper, dedicada a la provisión de tableros melamínicos y cortes programados; Dorking, especializada en clavos, grampas y maquinaria; Scuolab, empresa de Roberto Catavorello que se suma con el desarrollo de soluciones vinculadas a la industria 4.0; Pampero, reconocida por su indumentaria y calzado de seguridad; y Rothoblaas, multinacional italiana que aporta soluciones de fijación y capacitación técnica para el sector.

Una oportunidad para emprender

Además de aprender técnicas de carpintería, el curso apunta a brindar herramientas para que los alumnos puedan desarrollar proyectos propios, fabricar mobiliario a medida o iniciar un emprendimiento en un rubro con creciente demanda.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo haciendo clik aquí o escaneando el siguiente código QR:

Con una combinación de teoría, práctica y proyectos reales, la propuesta se presenta como una oportunidad concreta para aprender un oficio, capacitarse y abrir nuevas posibilidades laborales.