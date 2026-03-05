Ingresar
Autoridades confirmadas para el duelo entre Central Córdoba y Defensa y Justicia en Varela

El encuentro, correspondiente a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura, se jugará el jueves 12 de marzo a las 17 y será televisado por TNT Sports.

05/03/2026

La organización de la Liga Profesional de Fútbol confirmó las autoridades para el duelo entre Defensa y Justicia y Central Córdoba, correspondiente a la 10ª fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

El árbitro principal será Bryan Ferreyra, quien estará acompañado por Walter Ferreyra como asistente 1 y Carla López como asistente 2. El cuarto árbitro designado es Mariano Negrete.

En el VAR estará Gastón Monzón Brizuela, mientras que Lucas Cavallero se desempeñará como AVAR.

El partido se disputará el jueves 12 de marzo a las 17 horas en el Estadio Norberto Tomaghello y contará con transmisión de TNT Sports. Central Córdoba buscará sumar puntos importantes como visitante frente al Halcón en una nueva jornada del campeonato.

