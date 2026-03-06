Guerra en Medio Oriente y riesgo país: por qué se resiste a bajar y qué preocupa a inversores

El conflicto entre EEUU e Irán empuja la volatilidad global y expone las debilidades macroeconómicas: bajas reservas y vencimientos exigentes hacia 2027. Caputo insiste en un financiamiento alternativo y rechaza convalidar tasas del 8% al 9%.

Hoy 04:36

Por Érika Cabrera, en diario Ámbito

En medio de la guerra entre EEUU e Israel contra Irán, el riesgo país alcanzó su nivel más alto en dos meses este martes y llegó a los 573 puntos. Aunque este miércoles, el índice descomprimió fuerte a 534 unidades. Sobre el conflicto bélico en Medio Oriente, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, afirmó que "es un shock externo fuerte y es difícil saber cuánto puede durar. Va a tener sus consecuencias" y resaltó que "el mejor escudo es tener la macroeconomía ordenada".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De fondo, lo que daba vueltas por la city era un reporte de un importante banco extranjero que señalaba que los "países con bajas reservas de divisas, como la Argentina, Sri Lanka, Pakistán y Turquía, enfrentan mayores riesgos de salidas repentinas de capital y depreciación de sus monedas".

Pese al conflicto bélico, previamente el riesgo país había subido con fuerza debido a diferentes factores, como el rechazo de la Corte Internacional a los aranceles que impuso EEUU y pese a la aprobación definitiva de la reforma laboral y penal juvenil que impulsó el oficialismo en el Congreso.

Desde una importante sociedad de bolsa destacaron en diálogo con Ámbito que, si bien hay "bastante" ruido internacional por el conflicto en Medio Oriente, lo cual se refleja en los movimientos de las monedas emergentes, "no es un fenómeno exclusivo de Argentina". De hecho, señalaron que "en la foto local podría terminar mejor posicionada, ya que se está viendo bastante operado en dólar linked y se mantiene un nivel de tasas mínimas a través de simultáneas/A3".

En esa línea, recalcaron que "más allá de la acumulación de reservas, el temor parece estar en que todavía no vemos a los índices de actividad crecer al ritmo que plantea el presupuesto y el FMI". "Lo mismo ocurre con las expectativas de inflación futura: vuelven a aparecer dudas entre inversores (más posicionamiento en bonos CER) sobre si realmente podrá bajar en la magnitud que espera el Gobierno", añadieron.

"Se empieza a instalar la discusión de si el riesgo país recién logrará bajar cuando haya voluntad de una emisión internacional sobre la mesa", apuntaron. Sin embargo, en este punto el titular del Palacio de Hacienda descartó la posibilidad de volver a los mercados internacionales y defendió la búsqueda de financiamientos alternativos en un evento de la Fundación Mediterránea en Córdoba. Según el funcionario, esos financiamientos "alternativos" serían "más baratos que el mercado" y reemplazarían el financiamiento tradicional. De esta manera, se lograría una "posición técnica más neutral" que permita que "pesen más los fundamentals".

"Si bien no brindó detalles, esto podría referirse a financiamiento adicional de organismos multilaterales u otra operación de repo de corto plazo similar a las utilizadas previamente", manifestaron desde Max Capital.

"Es muy difícil predecir los mercados": Luis Caputo sobre el riesgo país

Caputo se presentó el martes en un evento de la Fundación Mediterránea en Córdoba, donde aseguró que la caída del riesgo país no depende de una sola variable, sino de una combinación de fundamentos económicos, factores políticos y la posición técnica del mercado. "Es muy difícil predecir los mercados", sostuvo, al mismo tiempo que atribuyó cerca de la mitad del indicador al "riesgo kuka". Además, subrayó que el factor técnico aún pesa y se comprometió a fortalecer la demanda por activos locales a través de la consolidación macroeconómica.

El funcionario preferido de Javier Milei insistió en que el Gobierno trabajará para mejorar la posición técnica de la Argentina, fortaleciendo la demanda por activos locales mediante la consolidación macroeconómica: mantenimiento del equilibrio fiscal, postura monetaria contractiva, continuidad en la baja de impuestos y la desregulación, y desarrollo del mercado de capitales doméstico.

Además, defendió el sendero fiscal, las reformas conseguidas en el Congreso y ratificó el compromiso de mantener el equilibrio financiero ante el shock externo. "Esto, créannos, es a lo que vinimos: vamos a hacer todas las reformas que sean necesarias y vamos a continuar con la baja de impuestos hasta que Argentina sea todo lo competitiva que se merece", aseguró. Para Caputo, la política también juega un rol central y todavía se "pricea un riesgo kuka" por una posible vuelta del peronismo. Esto representaría cerca de 300 puntos básicos, según el funcionario, pese a que La Libertad Avanza (LLA) haya ganado las elecciones de medio término en 2025.

En esa línea, la economista de GMA Capital Rocío Bisang señaló que "hay matices". "Si bien Argentina tiene una historia complicada y puede haber algo de riesgo político, este no es un año electoral (las encuestas dan a favor del oficialismo incluso) y la realidad es que todavía quedan cosas a mejorar. Si bien se están dando avances, todavía tenemos una inflación elevada y niveles de reservas bajos en comparación con el resto de países de la región, y eso le pone un freno estructural a la baja del riesgo", analizó la especialista.

Respecto a la negativa de emitir deuda que ya había surgido a principios del mes pasado, entre el BCRA y el Tesoro el sector público nacional consolidado enfrenta compromisos en moneda extranjera con privados, el FMI y el Club de París por u$s10.400 millones en lo que resta de 2026 y u$s21.100 millones en 2027. Sin embargo, los primeros vencimientos relevantes se darían a mitad de año, lo cual le da algo de aire al Gobierno, que espera que ese rollover de deuda se realice en base a financiamientos "alternativos", los cuales consideró que serían "más baratos que el mercado".

"Creo que la idea del ministro es no convalidar tasas del 8% a 9%, dado que tiene claro que al cruzar el umbral de octubre de 2027 tiene otro precio de momento. Entonces, no tiene otro remedio que recurrir a fuentes de financiamiento más cortas, como repo, swap y ahora el AO27, mientras no se consiga dar señales de certidumbre para después de las próximas elecciones", analizó Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras.

Además, el analista detalló tres escenarios posibles:

1- El Gobierno logra llevar certidumbre para luego de octubre de 2027, el riesgo país baja y se coloca deuda antes de las elecciones.

2- Cambian de opinión y colocan deuda de todas maneras, aun con tasas elevadas.

3- Se mantienen las vías alternativas de financiamiento hasta finalizar el mandato.

Sobre este punto, la economista de GMA Capital Rocío Bisang resaltó que "las reservas continúan fuertemente negativas y los vencimientos hacia 2027 son desafiantes, por lo que el margen de maniobra sigue siendo limitado". Esto se vuelve más relevante "en contextos donde el mercado busca moverse hacia activos más seguros, como ocurre actualmente con la guerra en Medio Oriente".

El cierre del Estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, generó una fuerte suba del petróleo y del Gas Natural Licuado (GNL), ya que cerca del 20% de la energía mundial se transporta por esta zona estratégica. Ante este escenario, las lecturas del mercado comienzan a centrarse en qué tan "bueno" o "malo" puede ser este shock para la Argentina.

En esa línea, hay que analizar los puntos a favor y en contra de una fuerte suba del crudo. Julián Rojo, economista especializado en Energía y director del Departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, consideró que "un aumento significativo del precio del petróleo tiene un impacto positivo para la producción, sobre todo para los saldos exportables". Sin embargo, advirtió que "no queda claro el efecto sobre el mercado local, que representa cerca del 70% de las ventas de crudo argentino".

Desde una importante sociedad de bolsa agregaron que "un desenlace positivo podría darse si Argentina logra aprovechar el contexto para exportar más oil & gas a mejores precios". "Más allá de la presión inflacionaria que pueda generar, el impacto en la balanza cambiaria y en la actividad podría ser relevante, siendo esta última la variable más importante", señalaron.

Por su parte, Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, sostuvo que "desde el punto de vista macroeconómico el efecto relevante para Argentina se observa en los términos de intercambio". Según explicó, el país enfrenta este shock con una elasticidad de oferta significativamente mayor que en episodios anteriores, como ocurrió en la previa de la invasión rusa a Ucrania en 2022.

En ese sentido, remarcó que el crecimiento sostenido de la producción no convencional en Vaca Muerta implica que el impacto no se limite a una mejora de precios, sino que también se potencie por mayores volúmenes exportables.