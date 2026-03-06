"Ola de ataques a gran escala": Israel lanzó nuevos bombardeos contra Irán y el Líbano

Intensos ataques aéreos israelíes golpearon las capitales de Irán y Líbano a primera hora de este viernes, mientras Estados Unidos aparentemente atacó en el mar un portadrones iraní, intensificando su campaña dirigida contra la flota de buques de guerra de la República Islámica.

Hoy 05:18

Por su parte, Irán lanzó nuevos ataques de represalia en Oriente Medio al final de una semana completa de bombardeos, que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que estaba “a punto de incrementarse drásticamente”.

Las fuerzas armadas de Israel informaron este viernes en la mañana que habían comenzado “una ola de ataques a gran escala” sobre Teherán. Testigos describieron los ataques aéreos israelíes como particularmente intensos, y las viviendas se sacudían. Otros reportaron explosiones alrededor de la ciudad iraní de Kermanshah, en un área que alberga varias bases de misiles.

El ejército israelí señaló que los ataques ya han destruido la mayor parte de las defensas aéreas y los lanzamisiles de Irán.

La guerra se ha intensificado hasta afectar a países de todo Oriente Medio y más allá. Irán lanzó ataques con misiles y drones contra Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y Bahréin a primera hora del viernes, países que albergan fuerzas de Estados Unidos. De momento no había reportes de víctimas.

En Líbano, donde la guerra ha intensificado los combates entre Israel y los milicianos de Hezbollah, aliado de Irán, Israel lanzó una serie de ataques aéreos desde la noche del jueves hasta el viernes en los suburbios del sur de Beirut y otras zonas. Las rutas estaban llenas de automovilistas que intentaban huir o hallar algún refugio.