Trágico accidente aéreo en India se cobró la vida de los dos pilotos

Un avión de combate indio se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en Assam, causando la muerte de sus dos pilotos. El hecho ocurrió tras el despegue de una base aérea en la región.

Hoy 05:54
El Su-30MKI es de diseño ruso.

Un avión de combate indio se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en el noreste del país y sus dos pilotos fallecieron, reportó la fuerza aérea de India este viernes.

El Sukhoi, un caza biplaza de largo alcance, se estrelló en el distrito de Karbi Anglong, en el estado de Assam, después de despegar de una base aérea el jueves por la noche, explicaron las autoridades en un comunicado.

La Fuerza Aérea estaba investigando la causa del accidente.

El ministro de Defensa, Rajnath Singh, dijo estar "profundamente entristecido" por la muerte de los dos pilotos.

El Su-30MKI, de diseño ruso, se produce bajo licencia por la empresa estatal india Hindustan Aeronautics Ltd. Las fuerzas aéreas indias operan más de 260 de estos aparatos.

India ha registrado otros accidentes de este modelo de avión en junio de 2024 y enero de 2023.

