Daisy Edgar-Jones protagonizará la adaptación cinematográfica de una de las novelas más comentadas de los últimos años

La actriz encabezará el elenco de la película basada en el bestseller de Gabrielle Zevin, una historia que combina videojuegos, amistad, éxito y conflictos personales, y que será llevada al cine bajo la dirección de la ganadora del Oscar Sian Heder.

Hoy 06:39

La actriz Daisy Edgar‑Jones será la protagonista de Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow, adaptación cinematográfica de la novela escrita por Gabrielle Zevin, una de las historias más destacadas de los últimos años dentro de la narrativa contemporánea.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La película será dirigida por Sian Heder, quien obtuvo el premio Oscar al mejor guion adaptado por CODA. El guion fue trabajado por Mark Bomback, a partir de un borrador inicial desarrollado por la propia Zevin, que también participa en el proyecto como productora ejecutiva.

El film contará con producción y distribución de Paramount Skydance, compañía que adquirió los derechos cinematográficos de la novela en 2021, antes de que el libro fuera publicado en 2022.

Antes de comenzar con este proyecto, Heder se encuentra trabajando en la película Being Heumann, basada en la autobiografía de la activista Judy Heumann, referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La historia aborda las protestas de 1977 en un edificio federal de San Francisco, donde Heumann encabezó una ocupación de 26 días para exigir la aplicación de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, que garantizaba accesibilidad en espacios federales.

Daisy Edgar-Jones

Esa producción, escrita por Heder junto a Rebekah Taussig, estará protagonizada por Ruth Madeley y se estrenará durante 2026 en la plataforma Apple TV+.

Por su parte, Edgar-Jones actualmente participa en el rodaje de la película Bad Bridget, producción de LuckyChap Entertainment y FilmNation Entertainment, donde comparte elenco con Emilia Jones. El film será dirigido por Rich Peppiatt, conocido por su trabajo en Kneecap.

Inspirada en el libro Bad Bridget: Crime, Mayhem and the Lives of Emigrant Women, la historia sigue a una joven que deja su Irlanda natal durante la Gran Hambruna para viajar a Nueva York en el siglo XIX, donde se suma a las miles de inmigrantes que trabajaban como empleadas domésticas.

Entre los próximos proyectos de la actriz también se encuentra Mosquito, serie creada por Tony McNamara, guionista de The Favourite y Poor Things. En esta producción compartirá protagonismo con Nicholas Hoult y se estrenará en las plataformas Disney+ y Hulu.

La novela “Mañana, y mañana, y mañana” cuenta la historia de Sam Masur y Sadie Green, dos jóvenes que se reencuentran durante su etapa universitaria y comienzan una colaboración creativa en el desarrollo de videojuegos. A lo largo de más de tres décadas, la trama explora la amistad, el éxito, la ambición, las traiciones y las segundas oportunidades, mientras los protagonistas construyen mundos virtuales que contrastan con los desafíos de la vida real.

Considerada una obra que reflexiona sobre la identidad, la creatividad y la necesidad humana de conexión, la historia también aborda temas como la tecnología, la discapacidad, el fracaso y la redención, en un relato que combina drama, romance y cultura gamer.