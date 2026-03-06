Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 MAR 2026 | 21º
X
Espectaculos

Ana de Armas brilló en CinemaCon y fue premiada como "estrella de acción del año"

La actriz cubana recibió el reconocimiento en la gala Big Screen Achievement en Las Vegas y deslumbró en la alfombra roja con un elegante vestido de Rodarte de inspiración hollywoodense.

Hoy 06:57

La actriz Ana de Armas volvió a captar la atención en la alfombra roja durante la gala Big Screen Achievement Awards, realizada en Las Vegas, donde fue distinguida con el premio “Action Star of the Year”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el evento, organizado en el marco de CinemaCon, la actriz no solo fue reconocida por su trayectoria reciente en el cine de acción, sino que también se destacó por su elegante elección de vestuario, que evocó el estilo clásico de Hollywood con un toque contemporáneo.

Para la ocasión, De Armas lució un vestido de la firma Rodarte en tono nude con transparencias, una pieza que llamó la atención por su delicado bordado con aplicaciones de pedrería. El diseño recreaba formas de ramas y hojas brillantes, aportando un efecto sofisticado y luminoso.

El corte recto del vestido, junto con finos tirantes, realzó la silueta de la actriz y reforzó el minimalismo elegante del conjunto. El resultado fue un estilismo sencillo pero refinado, que combinó glamour clásico con una estética moderna.

La aparición de Ana de Armas en la ceremonia volvió a consolidarla como una de las figuras más destacadas del cine internacional, tanto por su presencia en la pantalla como por su impacto en la alfombra roja.

TEMAS Ana de Armas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto volvió a la acción con el Gran Premio de Australia: cómo le fue en las prácticas
  2. 2. Una pelea en una barbería terminó con un bebé de un año y medio muerto a tiros
  3. 3. El tiempo para este viernes 6 de marzo en Santiago del Estero: alerta amarilla y naranja por fuertes tormentas en la madrugada
  4. 4. Atraparon en Santiago del Estero a un prófugo tucumano por abuso sexual
  5. 5. Estados Unidos aseguró que hundió más de 30 buques iraníes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT