Ana de Armas brilló en CinemaCon y fue premiada como "estrella de acción del año"

La actriz cubana recibió el reconocimiento en la gala Big Screen Achievement en Las Vegas y deslumbró en la alfombra roja con un elegante vestido de Rodarte de inspiración hollywoodense.

Hoy 06:57

La actriz Ana de Armas volvió a captar la atención en la alfombra roja durante la gala Big Screen Achievement Awards, realizada en Las Vegas, donde fue distinguida con el premio “Action Star of the Year”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el evento, organizado en el marco de CinemaCon, la actriz no solo fue reconocida por su trayectoria reciente en el cine de acción, sino que también se destacó por su elegante elección de vestuario, que evocó el estilo clásico de Hollywood con un toque contemporáneo.

Para la ocasión, De Armas lució un vestido de la firma Rodarte en tono nude con transparencias, una pieza que llamó la atención por su delicado bordado con aplicaciones de pedrería. El diseño recreaba formas de ramas y hojas brillantes, aportando un efecto sofisticado y luminoso.

El corte recto del vestido, junto con finos tirantes, realzó la silueta de la actriz y reforzó el minimalismo elegante del conjunto. El resultado fue un estilismo sencillo pero refinado, que combinó glamour clásico con una estética moderna.

La aparición de Ana de Armas en la ceremonia volvió a consolidarla como una de las figuras más destacadas del cine internacional, tanto por su presencia en la pantalla como por su impacto en la alfombra roja.