Milei inicia una nueva gira internacional para fortalecer su alianza con Trump

El Presidente viajará este viernes a Estados Unidos para participar de un foro convocado por la Casa Blanca y encabezar un “road show” de inversiones en Nueva York. También asistirá a la asunción de José Antonio Kast en Chile.

El presidente Javier Milei iniciará este viernes una nueva gira internacional, la número quince desde que asumió como jefe de Estado, con destino a Estados Unidos. El viaje tendrá como eje principal consolidar su alineamiento geopolítico con la administración de Donald Trump, en medio de un escenario global marcado por la tensión en Medio Oriente.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la primera parada del mandatario será en Miami, donde participará de la cumbre “Escudo de las Américas”, un foro impulsado por la Casa Blanca que busca reunir a doce países de la región bajo la consigna de “promover la libertad y la seguridad”.

El encuentro se realizará en un hotel ubicado en Doral, propiedad del propio Donald Trump, y tendrá como objetivo fortalecer la cooperación militar regional, en un contexto internacional donde el Pentágono sigue de cerca los movimientos en distintos focos de conflicto.

Posteriormente, el mandatario y su comitiva viajarán a Manhattan para participar del “Argentina Week”, que comenzará el lunes 9 de marzo. Se trata de un “road show” de inversiones destinado a presentar al país como un destino atractivo para capitales extranjeros, especialmente en sectores estratégicos como energía, minería y agroindustria.

En ese marco, el oficialismo buscará destacar las oportunidades de inversión vinculadas a las reformas económicas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la reforma laboral y la modificación de la ley de Glaciares, que aún debe debatirse en la Cámara de Diputados.

Para esta actividad, Milei estará acompañado por una decena de gobernadores que respaldan su gestión y que buscan reforzar el vínculo político con la Casa Rosada tras los acuerdos legislativos alcanzados en las últimas sesiones extraordinarias del Congreso.

Una vez finalizadas sus actividades en Nueva York, el jefe de Estado viajará a Chile para asistir el miércoles 11 de marzo a la asunción presidencial de José Antonio Kast, prevista para el mediodía en Santiago.

El evento se perfila como un encuentro clave para referentes de la nueva derecha regional, donde el mandatario argentino buscará reafirmar su posicionamiento político en el continente.

Tras su regreso al país, Milei retomará su agenda el 19 de marzo en Tucumán, donde participará del denominado “tour de la gratitud”, una recorrida federal destinada a agradecer el respaldo electoral obtenido en las últimas elecciones legislativas.

Ese mismo día también será el invitado de honor y orador principal del Foro Económico del NOA (FENOA 2026), que se realizará en el Hilton Garden Inn de San Miguel de Tucumán y contará además con la presencia de la senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.