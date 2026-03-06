Rosario: una discusión en una barbería terminó con un bebé asesinado a tiros

El agresor volvió poco después del altercado y disparó contra el frente de la vivienda. El niño de un año murió en el hospital y la policía detuvo a un sospechoso.

Hoy 08:32

Un bebé de un año y tres meses fue asesinado a balazos este jueves por la tarde en Rosario, tras una discusión que comenzó en una barbería del barrio Roque Sáenz Peña, en la zona sur de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió cerca de las 19 en una casa de calle Melincué al 6100, cuando uno de los involucrados en la pelea regresó armado y disparó contra el lugar, provocando la muerte del nene, hijo del dueño del local. La Policía detuvo a un sospechoso de 25 años y busca a otro posible participante.

Según relataron testigos, la discusión comenzó dentro de la barbería cuando uno de los protagonistas se estaba cortando el pelo. En ese momento, otro hombre pasó con su auto por la puerta del local.

Desde el interior del comercio alguien arrojó una botella que rompió la luneta del vehículo. Tras el incidente, el conductor respondió con una advertencia: “Ahora volvemos”, según consignaron medios locales.

Minutos más tarde, uno de los involucrados regresó acompañado por otras personas. Un hombre descendió de una moto y efectuó varios disparos contra la casa donde funcionaba la barbería.

Uno de los proyectiles impactó en el hombro del bebé, identificado como Gian, de 15 meses, que se encontraba en el lugar. El pequeño fue trasladado de urgencia al hospital Roque Sáenz Peña, pero llegó sin vida.

Un vecino relató el dramático momento: “Cuando llegué, el nene estaba inconsciente. Lo veíamos todos los días en la vereda”. También lo describió como “la debilidad de toda la cuadra” y contó que “había empezado a caminar”.

Tras los disparos, un vecino logró reducir a uno de los sospechosos, que luego fue arrestado por la Policía. El detenido fue identificado como M. A. K. P., de 25 años, y los investigadores creen que sería quien efectuó los disparos.

Durante el procedimiento secuestraron un revólver calibre .32. Según fuentes del caso, el sospechoso tiene antecedentes por robo de motos y portación ilegal de arma de fuego. La investigación continúa y las autoridades buscan a otro hombre que habría participado del ataque.