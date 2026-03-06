Ingresar
El secreto de las personas exitosas: tres hábitos que repiten todos los días

No se trata solo de disciplina extrema: ciertas prácticas simples ayudan a mejorar la productividad y el bienestar.

Hoy 08:48

Durante años se instaló la idea de que para alcanzar el éxito era necesario levantarse a las cinco de la mañana, hacer ejercicio todos los días y seguir rutinas extremadamente estrictas.

Sin embargo, distintos especialistas en psicología del comportamiento y productividad sostienen que el éxito personal y profesional no depende únicamente de estos hábitos, sino de ciertas conductas mentales y organizativas que se repiten en muchas personas que logran sus objetivos.

En ese sentido, el psicólogo organizacional Adam Grant, profesor de la Escuela de Negocios Wharton de la University of Pennsylvania, explica que las personas que logran mejores resultados suelen desarrollar prácticas simples pero constantes.

“El progreso no depende solo de lo que sabemos, sino de cómo aplicamos ese conocimiento y de nuestra disposición a seguir aprendiendo”, señala el especialista al analizar los comportamientos que suelen repetir quienes alcanzan altos niveles de desempeño.

1. Objetivos claros

Las personas exitosas suelen definir metas concretas y medibles. Revisarlas periódicamente les permite ajustar estrategias, mantener la motivación y no perder de vista lo que quieren lograr.

2.Saber qué priorizar y decir que no

Otro rasgo común es la capacidad de enfocarse en lo importante. Esto implica descartar tareas, compromisos o distracciones que no aportan valor a sus objetivos principales.

3.Aprender de los errores en vez de evitarlos

En lugar de ver los fracasos como un obstáculo definitivo, los utilizan como fuente de aprendizaje. Esta mentalidad les permite mejorar, adaptarse y seguir avanzando incluso cuando las cosas no salen como esperaban.

