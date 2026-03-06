Por qué recomiendan mezclar shampoo con bicarbonato y para qué sirve

Esta combinación casera puede ayudar en el cuidado del cabello. Cómo prepararla y cuándo conviene usarla.

Hoy 09:03

El cuidado del pelo es una de las rutinas más importantes en la higiene diaria. En este marco, existe una mezcla poco conocida pero que puede dar buenos resultados: bicarbonato de sodio y shampoo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta combinación, súper fácil de hacer, promete dejar el pelo más limpio, liviano y fresco. Esto se debe, gracias a las propiedades limpiadoras y desodorizantes del bicarbonato.

Elimina restos de productos como gel, spray o crema de peinar.

como gel, spray o crema de peinar. Reduce la sensación de cabello pesado o grasoso .

. Limpia el cuero cabelludo en profundidad .

. Aporta mayor frescura al lavado.

Por eso, la mezcla se utiliza como una especie de detox capilar, ideal para quienes sienten que el pelo está opaco o saturado de productos.

Colocá en la mano o en un recipiente la cantidad de shampoo que se usa normalmente. Agregá media cucharadita de bicarbonato de sodio. Mezclá suavemente hasta integrar ambos ingredientes. Aplicá sobre el cabello húmedo, masajear el cuero cabelludo y enjuagar con abundante agua. Después del lavado, se puede usar acondicionador como de costumbre.

Los especialistas advierten que el bicarbonato tiene un pH alcalino y puede resultar fuerte para el cabello si se usa con demasiada frecuencia. Por eso, recomiendan aplicar esta mezcla solo una vez cada dos o tres semanas, como una limpieza profunda ocasional.