“Milei es un superhéroe en Israel”, aseguró el embajador Axel Wahnish

El representante argentino afirmó que el Presidente genera gran admiración en ese país y expresó su deseo de que haya calma cuando el mandatario llegue el 20 de abril.

Hoy 09:09
Javier Milei

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, aseguró este viernes que el presidente Javier Milei “es un superhéroe” en ese país y destacó el nivel de reconocimiento que tiene entre los israelíes.

Acá el presidente Milei es un superhéroe”, expresó el diplomático en declaraciones a Radio Rivadavia.

En ese sentido, explicó que la popularidad del mandatario argentino se compara con la que tuvieron grandes figuras del deporte nacional. “Hace veinte años era Diego Maradona y luego Lionel Messi”, sostuvo.

Wahnish también remarcó que la imagen del líder libertario creció en los últimos años dentro de Israel. “Hace dos años decías Argentina y lo primero que te respondían era ‘Milei, nuestro gran amigo’”, señaló.

Por último, el embajador manifestó su expectativa por la visita oficial del mandatario argentino prevista para abril. “Esperemos que para el 20 de abril esté todo calmo cuando llegue el Presidente a Israel”, concluyó.

